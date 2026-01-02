Notte di Capodanno, Polizia locale all’opera. Incendi, multe e una denuncia: “sparava” in aria con due pistole, ma erano delle scacciacani

PRATO – La Polizia locale anche quest’anno è stata impegnata al servizio della cittadinanza con nove pattuglie durante la notte di San Silvestro. Diversi gli interventi degli agenti, che hanno elevato 11 verbali per esplosioni di petardi in luogo pubblico, in particolare in piazza delle Carceri, piazza Duomo e Macrolotto 2: da evidenziare che le sanzioni sono state fatte nei […]

PRATO – La Polizia locale anche quest’anno è stata impegnata al servizio della cittadinanza con nove pattuglie durante la notte di San Silvestro. Diversi gli interventi degli agenti, che hanno elevato 11 verbali per esplosioni di petardi in luogo pubblico, in particolare in piazza delle Carceri, piazza Duomo e Macrolotto 2: da evidenziare che le sanzioni sono state fatte nei confronti di soggetti sorpresi a gettare i petardi su altre persone. In piazza Mercatale gli agenti hanno individuato e fermato un uomo sorpreso a esplodere colpi di arma da fuoco in aria con due pistole rivelatesi poi essere delle scacciacani: il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di arma e spari in luogo pubblico, con sequestro delle armi e di 119 munizioni a salve. Nel corso della serata inoltre le pattuglie sono intervenute su quattro incendi, sviluppati probabilmente a seguito di esplosioni di fuochi pirotecnici: uno in via Pistoiese verso le 22, in ausilio ai Vigili del fuoco, successivamente, dopo le 24, in viale Leonardo da Vinci, in piazza Mercatale, piazza Lippi e via Valentini. In questi casi gli agenti sono intervenuti autonomamente mediante gli estintori in dotazione.