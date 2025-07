Notte di fuoco nella Piana: due incendi fra Quaracchi e Campi Bisenzio, Vigili del fuoco impegnati su più fronti

CAMPI BISENZIO – Notte di fuoco, purtroppo nel vero senso della parola, nella Piana. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sede centrale di Calenzano, San Casciano in Val di Pesa, con rinforzi dal comando di Prato, sono intervenuti ieri sera intorno alle 22 in via San Piero a Quaracchi, nel Comune di Firenze, in una strada bianca che costeggia il Fosso Macinante, per un incendio divampato all’interno di una proprietà. Le fiamme, ben visibili anche da lontano, hanno coinvolto automezzi, baracche, camion, svariate cassette in plastica e altro materiale e rifiuti. Sul posto inviate tre squadre, con il supporto di tre autobotti, un carro aria, una kilolitrica con 25.000 litri di acqua inviata dalla sede aeroportuale. Un’operazione impegnativa in quanto l’incendio era esteso e si propagava su più fronti. Sul posto il funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento, presenti anche un’ambulanza a scopo preventivo e la Polizia di Stato. Ma non è finita qui perché dopo le 2 i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, inviati in supporto all’incendio in via San Piero a Quaracchi, sono stati deviati su un altro incendio, questa volta nel Comune di Campi Bisenzio, in via del Paradiso. Sul posto sono state inviate una squadra e un’autobotte per lo spegnimento di un camper e 8 auto parcheggiate lungo la strada. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto sono in svolgimento le operazioni di bonifica, presenti anche i Carabinieri.