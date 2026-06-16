Notturno bus per tutta l’estate anche a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Andare al lavoro o ad un evento notturno senza utilizzare l’auto privata, ma prendendo il bus, adesso è possibile anche a Sesto Fiorentino grazie ad un accordo del Comune con Autolinee Toscana. Il nuovo servizio, appena partito, copre la fascia oraria dalle ore 22 alle ore 2 della notte, in fase sperimentale fino al 31 ottobre prossimo. A muoversi durante queste ore notturne saranno tutte le linee presenti sul territorio sestese, “Lo avevamo detto in campagna elettorale che volevamo migliorare il servizio pubblico e renderlo alternativo al mezzo privato, e ora il servizio sarà attivo per tutta l’estate – dice il sindaco Damiano Sforzi – il bus notturno è un servizio che viene incontro a fasce diverse della popolazione: da coloro che in estate tendono a muoversi per gli eventi che si svolgono nei vari comuni, ma anche e soprattutto per permettere a chi studia e lavora di raggiungere il luogo di lavoro o di studio senza dover utilizzare il mezzo privato”.

“Questo servizio – dice l’assessore alla mobilità Fabio Nannini – permette di coprire una fascia oraria di collegamenti della mobilità pubblica fino ad ora rimasta scoperta, ma dove ci sono state richieste da parte dei cittadini. Un servizio per tutti e anche giovani che potranno così muoversi agevolmente nel periodo estivo per raggiungere le sedi di eventi sia nel nostro territorio che in altri comuni. È un segnale importante anche sul fronte della mobilità sostenibile”. Sono cinque le linee di bus presenti a Sesto: la linea 2 che permette di raggiungere l’ospedale di Careggi e quindi la stazione di Firenze, ma anche Calenzano, la tradizionale linea 28 che unisce la parte sud di Sesto Fiorentino, la linea 66 che collega Sesto Fiorentino (stazione ferroviaria e centro) al Polo Scientifico Universitario e all’Area di Ricerca Cnr, la linea 76, un servizio capillare che connette Vittorio Veneto a Volpaia, passando per diverse zone del comune e la linea 59 utile per raggiungere il Polo Scientifico partendo dalla stazione di Firenze Rifredi.