“Now Textile”: la Manifattura Tessile Toscana a Parigi

CALENZANO – Un luogo d’incontro per i più grandi nomi del prêt-à-porter di alta gamma. Una fiera capace di attrarre stilisti, marchi e fornitori di tessuti che puntano a un prodotto di eccellenza. Questo è “Now Textile”, la nuova fiera del tessile organizzata a Parigi negli spazi dell’Atelier Vendôme, in programma per domani, martedì 9, e mercoledì 10 settembre. Un evento, alla prima edizione, che vedrà una rappresentanza anche del tessile pratese. Fra le aziende protagoniste nel centro città della capitale francese ci sarà Manifattura Tessile Toscana, realtà guidata da Carla Pacini ed Enrico Reali, giunta alla terza generazione, e specializzata in tessuti da capo spalla, riconosciuti in tutto il mondo per il tessuto in lana cotta. Un’azienda che esporta per circa l’80% della sua produzione fra Europa, Stati Uniti e Giappone.

“Parliamo di una fiera legata al mondo del lusso, dove ci si aspetta la presenza di clienti per lo più francesi che cercano partner di alto livello – spiega Reali -. Andiamo a presentare la collezione autunno-inverno 2026/2027, mostrando ai clienti le ulteriori novità sviluppate sulla collezione già presentata a luglio a Milano Unica. Fra queste troviamo tessuti con aspetti tridimensionali, armaturati, nuovi quadri e fantasie”. “Now Textile”, come spiegano gli organizzatori, si concentra sull’innovazione, sulla produzione contemporanea e sulle tendenze che plasmano la moda eco-responsabile di oggi. La fiera, organizzata dall’agenzia Pop My World, si rivolge ai professionisti del settore del prêt-à-porter di alta gamma. “Partecipiamo a questa fiera perché riteniamo adeguate sia la tempistica organizzativa della fiera che la qualità degli addetti ai lavori coinvolti – aggiunge Reali -. Ci darà la possibilità di presentare le ultime novità aziendali a una clientela medio-alta, all’interno di un territorio come quello francese, per noi storicamente molto importante come esportazioni. In più sarà l’occasione per incontrare a distanza di due mesi i clienti già presenti a Milano Unica, per sottoporgli le nuove ricerche. Una fiera a cui partecipiamo per ribadire la presenza sul territorio francese ma anche per aumentare le collaborazioni e la visibilità”.

A “Now Textile”, Manifattura Tessile Toscana, lancerà il mood “Styled by the Nature”. Un richiamo alla campagna inglese, con riferimenti, colori e disegni contemporanei. Due le linee presentate: “Mtt”, quella storica con composizioni quasi esclusivamente naturali o miste con altre fibre sostenibili, e “Easy” che si rivolge a un mercato più giovane e che vuole essere anche più competitiva. Gli articoli sono stati creati con velluti che danno tridimensionalità anche al tatto, ci sono spalmati resinati per dare un effetto lucido ma non eccentrico, e tante fantasie. “La tendenza – conclude Reali -, è quella di cercare di spingere sulla fantasia, dopo un periodo di tessuti molto uniti e basici”.