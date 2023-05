Nucciotti: “Chiudo la campagna elettorale nei luoghi dove sono sempre stato. Con chi ha creduto fin dall’inizio come me in un sogno…”

CAMPI BISENZIO – “Siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale. E’ stata una avventura straordinaria che ho condiviso con 44 candidati carichi di entusiasmo, determinazione e la voglia di impegnarsi per un’idea di città moderna, vivibile, produttiva e vivace”: non nasconde la propria emozione il candidato sindaco civico alle prossime elezioni amministrative di Campi Bisenzio, Riccardo Nucciotti. “Questa avventura, – continua – lo voglio sottolineare, è cominciata con tre amici, con i quali ho creduto dal primo momento in un sogno, quello di candidarmi a sindaco per governare Campi con l’unico interesse per la mia, la nostra città. Senza di loro oggi non sarei riuscito ad arrivare a questo punto, non sarei riuscito anche solo a pensare di poter essere il sindaco di Campi Bisenzio. A loro va tutta la mia stima, la mia gratitudine e soprattutto l’affetto per ciò che mi hanno dato e per ciò che hanno fatto per me”.

“Con loro e con tutte le persone che ho incontrato finora voglio chiudere questo viaggio nei luoghi dove sono sempre stato e continuerò ad essere anche nei prossimi anni. Dove le persone mi hanno visto per un marciapiede dissestato, un lampione fulminato, problemi di sicurezza, decoro ma anche iniziative meravigliose con le parrocchie, i bambini, le famiglie, gli operatori culturali e sociali. Questo è il mio modo di essere sindaco. L’unico che conosco, l’unico possibile e giusto. Non abbiamo voluto chiudere questa campagna elettorale nelle piazze del centro ma nelle zone strategiche di questa città. Perché per me Campi è una sola, un’unica anima con diverse sfumature e peculiarità da difendere e valorizzare”. Domani, quindi, venerdì 12 maggio Riccardo Nucciotti alle 13 sarà a pranzo al Bar 2000, alle 18 incontro allo Zanzibar a San Donnino, alle 19.30 incontro al circolo Arci di Capalle, alle 20.30 cena al circolo Sms San Martino.