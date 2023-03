Nucciotti: “Chiunque sarà il nuovo sindaco di Campi, lavori per il prolungamento della linea 2 della tramvia”

CAMPI BISENZIO – “Chiunque sarà il nuovo sindaco di Campi Bisenzio, lavori per il prolungamento della linea 2 della tramvia”: a dielo è Riccardo Nucciotti, candidato sindaco per la lista Nucciotti Sindaco, che insieme al comunicato sull’argomento ha inviato anche due vecchi articoli del quotidiano La Nazione e parte di un post pubblicato su Facebook di cui eli stesso spiega il contenuto. “Durante il dibattito pubblico sulla tramvia che si è svolto venerdì sera nei locali del Circolo Rinascita, il candidato a sindaco del centro-sinistra, Leonardo Fabbri, ha affermato che “Il Comune di Sesto Fiorentino non é interessato, anzi è contrario alla tramvia dell’Osmannoro. Sono felice di comunicare che il Comune di Sesto Fiorentino, nella persona del sindaco Lorenzo Falchi, abbia smentito questa cosa con un commento a un post su Facebook inerente proprio il dibattito pubblico di venerdì sera. Oltre questo, faccio presente che già nel 2018 si parlava della tramvia all’Osmannoro e il sindaco di Firenze Dario Nardella diceva testualmente: “Non riesco a far vincere lo scudetto alla Fiorentina, ma sulla tramvia all’Osmannoro ce la possiamo fare. Si è continuato a parlare di tramvia anche negli scorsi anni ed è giusto ed importante parlarne oggi anche in previsione del nuovo polo produttivo della Menarini che sorgerà a “Maccione”. Quindi, avanti con la linea 4 con capolinea nei pressi di Piazza Nazioni Unite e avanti tutti insieme con il prolungamento della linea 2, per Campi e per tutta l’area metropolitana e della Piana. Chi domani sarà il sindaco di Campi Bisenzio dovrà lavorare insieme alla Regione Toscana, alla Città metropolitana di Firenze, al Comune di Sesto Fiorentino, alla Provincia di Prato e al Comune di Prato, per questa fondamentale infrastruttura”.