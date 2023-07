Nucciotti: “Farmapiana, un brutto pasticcio. A danno dell’azienda e di tutti i Comuni soci. Speriamo non ci siano altre “soprese”…”

CAMPI BISENZIO – Dopo Paolo Gandola, è la volta di Riccardo Nucciotti, capo gruppo della lista Nucciotti Sindaco, che entra nel merito della vicenda delle dimissioni del neo presidente di Farmapiana, dopo appena due settimane dalla sua nomina, senza troppi giri di parole: “L’avevo scritto qualche giorno fa “Chi ben comincia è a metà dell’opera”; questa nuova amministrazione, però, non ha cominciato proprio bene, commettendo un grave errore che oggi lascia Farmapiana senza un presidente. Il problema tuttavia non è tanto l’incompatibilità nello svolgere il ruolo di presidente da parte di Alessandro Rouf: quell’incarico lo avrebbe potuto anche accettare, però senza ricevere alcun compenso essendo in pensione, il motivo alla base della sua incompatibilità con l’incarico ricevuto dall’amministrazione comunale. Quindi il

problema non è l’incompatibilità, ma la remunerazione. Per il bene di Farmapiana e di tutte le farmacie comunali di Campi Bisenzio, Borgo San Lorenzo, Calenzano e Signa, spero che si arrivi a una nuova nomina in tempi celeri e senza “inciampare” in questi “errori”. Campi Bisenzio è il socio di maggioranza e, purtroppo, questa situazione è da imputare solo alla nuova amministrazione. Siamo all’inizio di questa consiliatura, speriamo, per il bene di Campi Bisenzio e dei suoi cittadini, che non ci siano altre “sorprese”, nei prossimi giorni, sicuramente lo scopriremo….”.