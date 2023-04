Nucciotti: “La festa della liberazione è un pilastro, come uomo e come rappresentante delle istituzioni”

CAMPI BISENZIO – “Anche quest’anno sono stato al fianco dell’Anpi per celebrare la giornata del 25 aprile. La festa della liberazione è un pilastro per me come uomo, come padre e come rappresentante delle istituzioni e per tutti gli italiani che si riconoscono nei valori di democrazia, libertà e antifascismo”: parole, queste, di Riccardo Nucciotti, […]

CAMPI BISENZIO – “Anche quest’anno sono stato al fianco dell’Anpi per celebrare la giornata del 25 aprile. La festa della liberazione è un pilastro per me come uomo, come padre e come rappresentante delle istituzioni e per tutti gli italiani che si riconoscono nei valori di democrazia, libertà e antifascismo”: parole, queste, di Riccardo Nucciotti, candidato sindaco per le liste Nucciotti Sindaco e Insieme per Riccardo Nucciotti. “Princìpi universali – ha aggiunto – che mi hanno sempre guidato. E che oggi più che mai mi accompagnano nel cammino che ho deciso di intraprendere. Un cammino in cui siamo liberi di esprimere ciò in cui fermamente crediamo, grazie alle donne e agli uomini che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà. Un cammino autentico e senza compromessi. Le parole del presidente della Repubblica sono un faro in questo momento e le riporto con immensa gioia e gratitudine: “La straordinaria conquista della libertà, costata sacrifici e sangue ai popoli europei – e condivisa per molti decenni – non può essere rimossa né cancellata. Sappiamo anche che la libertà non è mai acquisita una volta per sempre e che, per essa, occorre sapersi impegnare senza riserve. Vale ovunque. In Europa, in Italia”…”.

(Nella foto un momento delle celebrazioni a Campi Bisenzio)