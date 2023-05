Nucciotti: “Ringrazio Italia Viva, ma corro con due liste civiche. E sugli attacchi subiti in questi giorni un’idea ce l’ho…”

CAMPI BISENZIO – “Ringrazio gli amici di talia Viva per le belle parole spese nei miei confronti. Non a caso parlo di amici perché all’interno di Italia Viva ho ancora amici, come nel resto dei partiti che sostengono gli altri candidati a sindaco di Campi Bisenzio”. Lo dichiara in una nota il candidato sindaco civico alle […]

CAMPI BISENZIO – “Ringrazio gli amici di talia Viva per le belle parole spese nei miei confronti. Non a caso parlo di amici perché all’interno di Italia Viva ho ancora amici, come nel resto dei partiti che sostengono gli altri candidati a sindaco di Campi Bisenzio”. Lo dichiara in una nota il candidato sindaco civico alle prossime elezioni amministrative di Campi Bisenzio, Riccardo Nucciotti. Ma…

Ma “una delle mie caratteristiche – continua Nucciotti – è sempre stata e lo è tutt’oggi quella di separare le questioni politiche dalle relazioni umane, una dote che credo mi ha permesso in questi anni di mantenere rapporti umani con tutti. A volte anche sbagliando, perché credevo che anche gli altri provassero gli stessi sentimenti che provavo io, ma evidentemente sbagliando si impara. Per quanto riguarda l’appello al voto fatto da Italia Viva ai propri elettori, ritengo che le loro parole mi rappresentino in pieno: “Vogliamo indicare un candidato sindaco moderato e riformista: Riccardo Nucciotti, che più di tutti gli altri candidati sta portando avanti idee concrete e realizzabili per il futuro di Campi Bisenzio, lontane da populisti e sovranisti”…”.

“Sì, questo sono io. E’ la mia fotografia. Ci tengo comunque a ribadire quello che ho sempre detto e che sto dicendo dall’inizio della campagna elettorale: corro con due liste civiche, indipendenti da qualsiasi partito, perché le persone che mi accompagnano in questa avventura hanno sensibilità e un credo politico diverso. Ribadisco la mia contrarietà, la nostra contrarietà, all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze, come abbiamo scritto nel nostro programma presentato ai cittadini di Campi. Gli attacchi che ho subito fin dall’inizio della campagna elettorale, soprattutto quelli che sto subendo in questi giorni, rafforzano ancora di più la mia idea, che il candidato sindaco Riccardo Nucciotti sia temuto da tutti perché i cittadini di Campi Bisenzio conoscono bene quello che ho fatto in questi anni per la mia città, il mio impegno quotidiano e il mio amore per Campi”.