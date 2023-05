Nucciotti: “Siamo l’unica e vera alternativa per il governo della città”

CAMPI BISENZIO – “Ci siamo. E’ l’ultimo giorno. Quello dello sprint finale. Sono carico ed emozionato soprattutto se penso al percorso fatto finora. Una campagna elettorale che mi ha insegnato tanto, che evidentemente è piaciuta considerato che ho visto nelle idee e negli slogan degli altri tanto di noi. Sono fiero anche di questo. Ma soprattutto sono immensamente grato di aver condiviso questa straordinaria avventura con tre amici che mi hanno supportato in tutto e con 44 candidati che hanno dato fiducia a un progetto. E che ringrazio per la dedizione dimostrata. Convinti, tutti insieme, di impegnarci per una visione. Quella della Campi del domani. Una città strategica, con un posto di assoluto rilievo a livello regionale per la posizione, per la vocazione industriale, per le ambizioni turistiche e culturali”: a dirlo è il candidato sindaco civico alle prossime elezioni amministrative, Riccardo Nucciotti.

“Sono 20 anni – aggiunge – che faccio politica e mi sento come al primo giorno. Con la voglia di imparare ancora e fare sempre meglio. Con questo spirito in questi anni non mi sono mai risparmiato. Ci sono sempre stato, in ogni frazione dove mi sono precipitato per un marciapiede dissestato, un lampione fulminato, problemi di sicurezza, di decoro, problemi alle scuole, ma anche iniziative meravigliose con le parrocchie, i bambini, le famiglie, gli operatori culturali e sociali. Perché questo vuol dire amministrare. Esserci sempre. Ascoltare e trovare soluzioni. Metterci la faccia. Senza compromessi. Questo ho sempre fatto e questo farò da sindaco. Non conosco altri modi. Per questo vi chiedo di votarmi. Per continuare ad essere il punto di riferimento come negli ultimi 20 anni, con la possibilità di incidere ancora di più. Dalle singole problematiche quotidiane, fino alla realizzazione dei progetti più importanti che abbiamo e che dobbiamo realizzare”.

“Dalle singole problematiche quotidiane, fino alla realizzazione dei progetti più importanti che abbiamo e che dobbiamo realizzare. Per i quali – conclude – serve un sindaco che conosca bene la macchina amministrativa, la reale fattibilità dei progetti e che sia in grado di sbattere i pugni sui tavoli che contano per difendere le nostre posizioni. Siamo la vera e unica alternativa ai giochetti politici che non fanno l’interesse del territorio. Un voto per noi, per il nostro progetto e non contro qualcun altro. Un voto convinto, consapevole e carico di fiducia”.