Nucciotti Sindaco, tre candidati scrivono una lettera aperta: “Il suo improvviso cambio di vedute ci ha suscitato un profondo smarrimento…”

CAMPI BISENZIO – Il documento ha la firma di Marco Salimbeni, Edoardo Gabbiani e Gian Marco Sernissi, tutti e tre candidati al primo turno delle elezioni amministrative con Riccardo Nucciotti. Una sorta di lettera aperta allo stesso Nucciotti, e forse anche alla cittadinanza, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. Un documento che pubblichiamo integralmente per lasciare spazio alle riflessioni dei nostri lettori.

Desideriamo condividere con voi una riflessione riguardo al sostegno che avevamo espresso nei confronti del progetto civico “Riccardo Nucciotti Sindaco”. Il suo improvviso cambio di vedute ha suscitato in noi un profondo smarrimento. Abbiamo sempre creduto nella coerenza e nella trasparenza, valori per noi fondamentali della politica e di ogni leadership. Pur riconoscendo che ogni individuo ha il diritto di evolversi politicamente, è fondamentale che i rappresentanti politici si costruiscano una solida reputazione di integrità e coerenza, ma soprattutto che la mantengano nel tempo. Questo sostanziale cambiamento, a pochi giorni dal ballottaggio, solleva in noi interrogativi sull’aderenza alle proprie convinzioni e alle priorità per Campi. Invitiamo tutti voi ad analizzare attentamente le scelte politiche dei candidati e a valutare con attenzione il loro percorso, i loro ideali e il loro impegno verso la nostra comunità. Ricordiamoci che le elezioni sono un’opportunità per dare voce alle nostre istanze e per costruire un futuro migliore per tutti. In questo momento stiamo valutando le opzioni a disposizione e riflettendo sul candidato che meglio rappresenta le nostre idee e i nostri valori. Vi incoraggiamo a fare altrettanto e a partecipare attivamente al processo elettorale, informandovi e facendo sentire la vostra voce. Campi merita leader affidabili e presenti e insieme possiamo fare la differenza. Grazie per l’attenzione e per averci sostenuto con la vostra preferenza.

Marco Salimbeni, Edoardo Gabbiani, Gian Marco Sernissi.