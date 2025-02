Numeri che “parlano”: 57.000 famiglie toscane sotto la soglia di povertà assoluta

FIRENZE – Sono 57.000 le famiglie toscane (pari al 3,5%) che vivono sotto la soglia di povertà assoluta. E’ quanto emerge dall’ottavo rapporto su “Povertà e inclusione sociale in Toscana” che, pur registrando un lieve miglioramento nei dati complessivi del 2023 (-0.4 di nuclei in povertà assoluta), conferma la situazione di estrema difficoltà in cui si […]

FIRENZE – Sono 57.000 le famiglie toscane (pari al 3,5%) che vivono sotto la soglia di povertà assoluta. E’ quanto emerge dall’ottavo rapporto su “Povertà e inclusione sociale in Toscana” che, pur registrando un lieve miglioramento nei dati complessivi del 2023 (-0.4 di nuclei in povertà assoluta), conferma la situazione di estrema difficoltà in cui si trovano tantissime famiglie toscane: il 13,2, secondo i dati, è a rischio di povertà o esclusione sociale. E sono molto diffuse le situazioni di disagio: il 15% delle famiglie ha difficoltà a riscaldare l’abitazione o a mangiare carne o pesce, il 12% non riuscirebbe a far fronte a una spesa imprevista di 800 euro. Le difficoltà sono amplificate per le famiglie con figli minorenni: il tasso di povertà assoluta è del 5,5% (a fronte di un’incidenza di povertà assoluta generale del 3,5%)

Questi e altri dati sono stati presentati e discussi oggi nel corso del tradizionale incontro di presentazione del rapporto organizzato all’Istituto degli Innocenti cui ha partecipato l’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli.

Il rapporto

Il rapporto è frutto di un lavoro collettivo del gruppo “Povertà e inclusione sociale” dell’Osservatorio Sociale Regionale della Regione Toscana, in collaborazione con Anci Toscana, Irpet, Centro regionale di documentazione infanzia e adolescenza, Caritas Toscana e Università di Siena.

I dati del 2023

Secondo i dati presentati oggi, nel 2023 la percentuale di persone in condizione di povertà assoluta, calcolata sulla base dei redditi, continua a diminuire: era del 5,3% nel 2019, è arrivata al 3,9 nel 2022, è scesa al 3,5 nel 2023. Un dato percentuale cui corrispondono oltre 57.000 famiglie. Il miglioramento è dovuto al ritorno del Pil ai livelli prepandemici, al miglioramento del mercato del lavoro, e alla conferma, per il 2023, di alcune forme di aiuto economico come il reddito di cittadinanza. E proprio il passaggio da questa misura, non più in vigore dal primo gennaio 2024, all’Assegno di inclusione, potrebbe avere conseguenze su questo trend: secondo dati aggiornati, e riferiti ai primi dieci mesi del 2024, le famiglie beneficiarie di assegno di inclusione sono 14.806 (con una diminuzione del 51,4% rispetto a quanti ricevevano il reddito di cittadinanza), gli individui sono 26.680 (-48,3%).

La povertà nelle famiglie con minori

Delle 350.000 famiglie con minori in Toscana, 19.000 sono in condizione di povertà assoluta: è quanto emerge da un focus del rapporto che evidenzia come l’incidenza della povertà sia per queste famiglie superiore di 2 punti a quella delle famiglie senza minorenni: a fronte infatti di un’incidenza di povertà assoluta generale pari al 3,5% nel 2023, si trovano in questa condizione il 5,5% delle famiglie con minorenni.

Il rapporto evidenzia l’importanza, per queste famiglie delle misure di sostegno (dal bonus nido ai nidi gratis, dall’assegno unico e universale al reddito di cittadinanza): se non ci fossero, la povertà delle famiglie con minorenni sarebbe molto più elevata, pari al 9,9%.



Le famiglie con Isee sotto 6.000 euro

Altro indicatore di povertà: la quota di famiglie con Isee sotto 6.000 euro risulta pari al 6,4% a livello regionale. In questo caso è possibile avere anche una differenziazione per zone: così questa percentuale risulta più elevata negli ambiti socio-sanitari del Nord-Ovest della regione, come in quello delle Apuane, della Piana di Lucca e della Val di Nievole, e in alcuni di quelli in cui è presente un capoluogo di provincia come nella zona di Firenze, nella Pisana e nella Livornese. Meno numerosi sono i nuclei con Isee basso nelle zone di cintura come la Fiorentina Sud-Est e Nord-Ovest e in alcune di quelle più turistiche come l’Amiata Senese, la Val d’Orcia-Valdichiana Senese e l’Elba.

L’indagine Irpet del 2024

Una finestra sul 2024: è questo il significato dell’indagine Irpet inserita nel rapporto per attualizzarne i dati. L’indagine si è infatti svolta tra maggio e giugno 2024 su un campione di 1.650 residenti toscani. Anche in questo caso si confermano i lievi miglioramenti nella percezione della propria situazione economica segnalati: la percentuale di toscani che considerano nel 2024 la propria famiglia povera o molto povera è l’11%, mentre era del 16% nel 2023. In diminuzione, dal 20% al 18%, anche la quota di quanti affermano che la propria famiglia arriva con difficoltà o grande difficoltà alla fine del mese. A livello territoriale, la Toscana del sud si distingue per una percentuale più elevata di famiglie che si percepiscono povere o molto povere (19%) e che dichiarano di avere difficoltà ad arrivare a fine mese (28%).

Nonostante i miglioramenti nella percezione della propria condizione economica, una quota non trascurabile di famiglie toscane ha, tuttavia, difficoltà nel fronteggiare le spese quotidiane. Il 15% dichiara di non poter riscaldare adeguatamente la propria abitazione e di non potersi permettere il consumo di carne o pesce almeno una volta ogni due giorni. Una quota simile di famiglie ha difficoltà a pagare prodotti per i bambini, come abbigliamento, giocattoli, alimenti per l’infanzia (15%) o materiale scolastico (13%), mentre ancora maggiore è la percentuale di famiglie che ha difficoltà a coprire le spese relative alla salute (31%) e quelle per il trasporto, come treni, autobus, carburante (18%).

Il 20% non può permettersi di andare al cinema o a teatro e il 28% di fare una vacanza. Oltre la metà delle famiglie (il 52%), infine, non riuscirebbe a far fronte a una spesa imprevista di 5mila euro e poco più di un quarto (il 28%) nemmeno di 2.000 euro. Il 12% dichiara che non potrebbe gestire un esborso non previsto di 800 euro e il 6% di essere in arretrato con il rimborso dei prestiti.

Gli aiuti alimentari

Il rapporto evidenzia il valore e le dimensioni di alcune attività di aiuto in beni primari per le persone con forti difficoltà economiche. empori della solidarietà: nel 2024 sono state distribuite 824 tonnellate di generi alimentari per un valore intorno ai 2,1 milioni di euro, rispondendo ai bisogni di 6.000 famiglie con quasi 52.000 ore di volontariato; Banco alimentare: nel 2023 si superano le 8.000 tonnellate di prodotti alimentari distribuiti alle strutture convenzionate.

“Il rapporto – ha detto l’assessore Spinelli – evidenzia alcuni elementi di criticità significativi: vediamo, per esempio, che le famiglie più in difficoltà sono quelle con minori ed è un dato preoccupante, perché i bambini dovrebbero rappresentare uno sguardo verso il futuro e non essere un indice di impoverimento. Notiamo inoltre che il lavoro, anche quando c’è, non garantisce l’uscita dall’area della vulnerabilità, perché è spesso povero, precario. Allo stesso modo il rapporto ci mostra che gli strumenti universalistici e ben strutturati adottati adottati sin qui hanno un effetto nel fronteggiare la povertà molto più forte delle misure parziali, come i bonus, o di quelle che restringono troppo la platea dei beneficiari: mi chiedo quali saranno i dati del prossimo rapporto, quando vedremo gli effetti del passaggio da una misura universalistica, come il reddito di cittadinanza, a una categoriale come l’assegno di inclusione”. “Come Regione Toscana – ha aggiunto l’assessore – noi siamo convinti che la nostra scelta di affrontare questo tema con un approccio multidisciplinare, integrata, con un forte collegamento con i territori, sia giusta: esistono infatti tante forme di povertà e ognuna incide in maniera di versa, è quindi necessario mirare le azioni verso le esigenze peculiari di ogni famiglia”.