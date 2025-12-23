Numeri solidi per Banca Alta Toscana: 11,3 milioni di utile nei primi nove mesi del 2025. Via alla campagna “Soci per la pelle”

CAMPI BISENZIO – Il 2025 è stato un anno molto positivo per Banca Alta Toscana che ha confermato il proprio supporto al territorio assicurando credito a famiglie e imprese in una fase economica caratterizzata da molteplici fattori di incertezza. Il bilancio dei primi nove mesi del 2025, il cosiddetto “novestrale”, presenta un utile netto di 11,3 milioni di euro, classificandosi tra le migliori performance nella storia della banca di credito cooperativo. Banca Alta Toscana è stata al fianco di famiglie e imprese con circa 107 milioni di nuovo credito erogato a favore degli oltre 11mila soci e degli oltre 50mila clienti. La raccolta complessiva da clientela è cresciuta da inizio anno del 3,62% attestandosi a quasi due miliardi di euro, mentre gli impieghi lordi a clientela, a testimonianza della situazione economica del territorio, evidenziano una contenuta riduzione dello 0,64% (sostanzialmente dovuta alle cessioni di sofferenze e Utp realizzate nell’anno), attestandosi a 877,3 milioni. Nel corso del 2025 la Banca, come sopra evidenziato, ha proseguito nella cessione di crediti non performing. Il tasso dei crediti deteriorati lordi è al 2,73%, ponendo l’istituto nel range dei migliori operatori di tutto il sistema bancario. La robustezza di Banca Alta Toscana, confermata dalla favorevole valutazione di Iccrea Banca, è attestata dai fondi propri che si portano a 149,8 milioni di euro.

“Gli indici di solidità patrimoniale – spiega il direttore generale Tiziano Caporali – sono rassicuranti, ampiamente superiori ai limiti posti dalla Vigilanza e pienamente adeguati rispetto a quelli indicati dalla Capogruppo: il CET 1 Capital ratio di Banca Alta Toscana è pari al 27,25%. In estrema sintesi, tutti gli indicatori che compongono il mosaico tecnico di valutazione voluto dalla BCE sono in area ampiamente positiva”. “Siamo una Banca di comunità: oltre che con la quotidiana attività creditizia – afferma il presidente Alberto Vasco Banci – la nostra attenzione al territorio si esprime anche attraverso il sostegno alle associazioni locali e le numerose azioni e i progetti portati avanti in campo sociale. Solo per citare le ultime iniziative, di recente abbiamo rinnovato il progetto “Solidarietà e salute” in collaborazione con Caritas e Misericordia di Pistoia per assicurare le cure mediche a persone in difficoltà economica e abbiamo donato 50 computer all’istituto Fedi-Fermi di Pistoia, che aveva subìto un ingente furto di materiale informatico”. Banca Alta Toscana e Mutua Alta Toscana (ente mutualistico di cui la Banca è socio fondatore e sostenitore) promuovono inoltre uno screening dermatologico gratuito che prenderà avvio a gennaio 2026 e coinvolgerà mille soci, su base volontaria. La nuova campagna di prevenzione sanitaria, denominata “Soci per la pelle” è varata dopo l’apprezzamento riscosso lo scorso anno con un’analoga iniziativa, “I nostri soci ci stanno a cuore”, che ha portato all’esecuzione di mille visite cardiologiche gratuite.

Lo screening dermatologico è riservato a coloro che sono soci sia della Banca che della Mutua; per favorire la partecipazione, sarà consentito di iscriversi a Mutua Alta Toscana grazie a una speciale promozione, che prevede la gratuità della quota associativa per un anno. Lo screening medico gratuito sarà effettuato da specialisti in dermatologia, in collaborazione con le sezioni territoriali della Misericordia e della Pubblica Assistenza e di altri centri medici convenzionati. La visita medica offerta da Banca Alta Toscana comprenderà la mappatura dei nei e il controllo dell’intera superficie della pelle, alla ricerca di lesioni sospette e patologie cutanee: un esame fondamentale per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della pelle come il melanoma. Per beneficiare dell’iniziativa, i soci di Banca Alta Toscana e Mutua Alta Toscana potranno rivolgersi alla propria agenzia e ritirare un voucher in cui saranno riportati i numeri di telefono delle associazioni e delle strutture convenzionate – dislocate in tutte le aree di competenza dell’istituto di credito – a cui chiamare per prenotare la visita.

“Abbiamo denominato questa campagna “Soci per la pelle” – spiegano Banci e Caporali – per sottolineare il forte legame della nostra cooperativa di credito con i propri soci. È grazie al loro sostegno che Banca Alta Toscana potrà continuare ad operare in futuro per il benessere della comunità. Siamo soddisfatti dell’azione della Mutua che ha tra i propri compiti istituzionali anche quello della prevenzione sanitaria e che già lo scorso anno ha collaborato attivamente alla buona riuscita di questa iniziativa. Con l’occasione auguriamo un sereno Natale a tutte le famiglie e a tutta la compagine sociale”. “Siamo lieti di poter proporre assieme alla Banca una formula che già lo scorso anno ha contribuito ad accrescere il gradimento per i servizi della nostra Mutua”, spiega il presidente di Mutua Alta Toscana Andrea Boccardi, che aggiunge: “Gli associati hanno superato le 3.300 unità e sono sempre maggiori i vantaggi concreti di cui possono usufruire in ambito sociosanitario, sociale, culturale e ricreativo, grazie a condizioni di favore e specifici sussidi rivolti in particolare alla famiglia”.