Nuoto artistico, l’Associazionismo Sestese è campione regionale Uisp

SESTO FIORENTINO – Una vittoria straordinaria. E’ quella conquistata, anche quest’anno, dalla squadra di nuoto artistico della Società Sportiva Associazionismo Sestese che lo scorso fine settimana ha partecipato al quarto “Trofeo Andrea Marchi”, dove si è aggiudicata il primo posto al campionato regionale Uisp di nuoto sincronizzato. “Un risultato eccezionale – dicono – che premia talento, impegno, costanza e passione per questa disciplina, frutto non di una singola giornata fortunata, ma di mesi di sacrifici quotidiani. Dietro ogni secondo di coreografia ci sono infatti ore e ore trascorse in piscina, allenamenti intensi, fatica, determinazione e spirito di squadra. Fondamentale il lavoro dell’allenatrice Irene Malentacca che, con pazienza, professionalità e profondo amore per questo sport, insieme al prezioso supporto dello staff tecnico composto da Elisa Miggiano ed Elisa Alfatti, ha saputo costruire un gruppo unito, competitivo e capace di raggiungere traguardi di assoluto prestigio”.

Un ruolo determinante è stato svolto anche dalla società, che da sempre sostiene questa squadra con ogni mezzo, sia dal punto di vista pratico che ideale, supportando concretamente tutte le iniziative sportive e promuovendo i valori dell’inclusione, della partecipazione e della crescita collettiva. L’Associazionismo Sestese “continua infatti a credere fortemente in uno sport aperto a tutti, dove ciascuno possa trovare spazio, opportunità e senso di appartenenza. Questo importante successo proietta ora la squadra verso il prossimo grande appuntamento agonistico: i campionati nazionali estivi Uisp, in programma a Firenze, alla piscina Costoli, dal 4 al 7 giugno. Si tratta di un evento di grande rilievo anche per il territorio fiorentino, che avrà l’onore di ospitare la manifestazione e di vedere gareggiare le neocampionesse regionali in acque amiche”. La direzione dell’Associazionismo Sestese rivolge quindi “un sentito invito alla cittadinanza e a tutti gli appassionati di sport a sostenere numerosi la squadra: il calore del pubblico rappresenterà un supporto fondamentale per accompagnare le atlete sestesi nel percorso verso una nuova e ambiziosa affermazione a livello nazionale”.