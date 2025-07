Nuova fermata ferroviaria Guidoni: per la Regione è strategica

FIRENZE – La Regione considera strategico per la Toscana il progetto della nuova fermata ferroviaria di Firenze Guidoni, posta nel Comune di Firenze. E’ quanto stabilisce la delibera approvata dalla Giunta Regione su proposta dell’assessore alla mobilità e trasporti, Stefano Baccelli. La nuova stazione dovrà essere realizzata sulla linea Firenze – Pisa per il collegamento […]

FIRENZE – La Regione considera strategico per la Toscana il progetto della nuova fermata ferroviaria di Firenze Guidoni, posta nel Comune di Firenze. E’ quanto stabilisce la delibera approvata dalla Giunta Regione su proposta dell’assessore alla mobilità e trasporti, Stefano Baccelli. La nuova stazione dovrà essere realizzata sulla linea Firenze – Pisa per il collegamento tra Firenze e Siena, a servizio dei flussi di traffico da e per Siena, Empoli, Pisa, Livorno, La Spezia e Pontremoli. “Il nostro intento – spiega il presidente Eugenio Giani – è di potenziare così l’attuale infrastruttura ferroviaria in termini di accessibilità al nodo ferroviario e favorire il decongestionamento stradale attraverso l’uso di modi di trasporto collettivi, in coerenza ai contenuti del Priim, il Piano regionale delle infrastrutture e mobilità. Ma perché ciò sia possibile occorre che Rete Ferroviaria Italiana integri il progetto seguendo tutte le indicazioni, in primo luogo di carattere ambientale, che i nostri uffici hanno fornito”.

“Sarà una nuova fermata ferroviaria posta in un luogo strategico – aggiunge l’assessore Baccelli – perché consentirà di estendere alla modalità ferroviaria l’attuale Hub di Peretola che vede già la presenza della stazione bus, della tramvia, nonché dell’aeroporto. Ma la sua caratteristica principale sarà quella di consentire agli utenti della linea ferroviaria pisana di fruire direttamente della rete tranviaria fiorentina con evidenti opportunità in termini di efficienza ed elasticità del servizio di mobilità pubblica”. La delibera approvata dalla Giunta regionale precisa inoltre che, stanti le tematiche ambientali ancora non definite e in pendenza della conclusione del procedimento istruttorio del progetto oggetto di valutazione, il parere della Regione Toscana non potrà essere considerato positivamente, senza l’espressione di parere favorevole dei Settori regionali competenti e degli organismi collegati che potrà avvenire solamente in seguito all’acquisizione della documentazione integrativa e delle opportune e successive valutazioni.