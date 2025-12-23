Nuova fognatura, Publiacqua completa l’intervento. Il sindaco Prestanti: “Finalmente avremo una Carmignano depurata”    

CARMIGNANO – Un giro tra i cantieri di Publiacqua, accompagnato dall’ingegner Lorenzo Scopetani, della direzione dei lavori, dove si stanno ultimando le ultime opere – gli impianti di sollevamento – della nuova conduttura fognaria, realizzata dall’azienda idrica, che nelle parole del sindaco Edoardo Prestanti diventa “un lavoro di civiltà, che cambierà l’immagine e la qualità della vita di Carmignano e di tutti i carmignanesi”. Un investimento, nove milioni di euro, realizzato da Publiacqua, “molto importante – dice l’ingegner Scopetani –, eseguito in tempi relativamente celeri, data la complessità dell’opera, per portare tutti i reflui civili a depurazione a San Colombano”.

I cantieri Publiacqua sono attualmente in via Meazza, via Bartali, via Redi, via Malinoci: quattro degli otto impianti di sollevamento che porteranno tutti gli scarichi delle abitazioni da La Serra a Santa Cristina a Mezzana, passando per il centro del capoluogo, di Carmignano, alle condotte principali, costruite sulla direttrice via Macia/via Carmignanese/via Vergheretana, da dove saranno convogliati verso il depuratore di San Colombano. Niente più scarichi diretti, niente più scarichi in ambiente, “quell’ambiente – commenta il sindaco – dove c’è la nostra agricoltura storica e di grande pregio”.

A conclusione dei lavori, tra qualche mese, saranno tredici gli scarichi che non finiranno più nei corsi d’acqua e nei campi, “a quel punto – ancora Prestanti – oltre l’80% di Carmignano sarà depurata. Avevamo iniziato qualche anno fa con una parte di Seano, abbiamo completato Seano, depurato Comeana, ed ora in tutto il complesso di Carmignano. Restano ancora poche aree del territorio aperto, ma finalmente Carmignano, o la gran parte di esso, non scaricherà più all’aperto”. Sono circa otto i chilometri di conduttore stesi da Publiacqua a conclusione dell’opera, lunghezza in gran parte dovuta della dorsale principale, a cui sono collegati gli otto impianti di sollevamento, che indirizzano gli scarichi alla nuova rete, per poi essere deviati, attraverso lungo percorso, a San Colombano. “Lavori – conclude Prestanti – che hanno interessato un bel pezzo del nostro territorio, che alla fine sarà più sano e più bello. Ancora pochi mesi. Questo è l’orizzonte. Anche se i cantieri Publiacqua non chiuderanno del tutto: chiuso con gli impianti di sollevamento, sarà asfaltata via Vergheretana. E anche in questo caso avremo una strada più bella”.