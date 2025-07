Nuova illuminazione a led allo stadio comunale e al campo Puskás del Crocifisso

SIGNA – Un investimento di oltre 67.000 euro per la nuova illuminazione a led delle torri fari presso lo stadio comunale di Signa e il campo sportivo Puskás del Crocifisso. A parlarne sono il sindaco Giampiero Fossi e il vicesindaco Marinella Fossi: “Si tratta di un passo decisivo verso una gestione più sostenibile del patrimonio pubblico sportivo. Con la sostituzione dei fari allo stadio comunale e al campo del Crocifisso con la nuova illuminazione a led abbiamo realizzato un intervento che ci consente di offrire ai nostri giovani e alle famiglie un impianto moderno ed efficiente. Questo progetto si inserisce in un disegno più vasto volto a ridurre i consumi, le emissioni e i costi operativi per la nostra amministrazione comunale. In questo modo, infatti, sarà possibile abbassare i costi di gestione per l’energia elettrica e diminuire l’impatto ambientale degli impianti. L’intervento migliorerà anche la qualità dell’illuminazione, garantendo maggiore uniformità e visibilità, nel rispetto degli standard tecnici richiesti”. Nello specifico al campo sportivo Puskás del Crocifisso sono stati installati quattro fari Led per ogni torre con una spesa pari a 29.800 euro più Iva, mentre allo Stadio del Bisenzio sono stati installati cinque fari led per ogni torre per un costo di 37.300 euro più Iva.