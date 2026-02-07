Nuova piscina: ultimate le operazioni di tiro in quota delle strutture di sostegno della copertura

SESTO FIORENTINO – Sono state ultimate questa settimana le operazioni di tiro in quota delle strutture di sostegno della copertura della nuova piscina comunale di via di Rimaggio. L’intervento, eseguito anche con l’impiego di mezzi speciali, costituisce uno snodo fondamentale per l’avanzamento dei lavori che procedono nei tempi previsti. Nelle prossime settimane saranno completate le coperture per poi passare agli spazi interni. La nuova piscina comunale si svilupperà su due piani con una superficie complessiva di 2500 mq; al suo interno ospiterà tre vasche, una da 25 metri e due più piccole, oltre a spalti per quasi 300 spettatori, un bar ristoro, spogliatoi e uffici. All’esterno sarà realizzata una quarta vasca inserita in un parco di oltre 10000 mq. A servizio della struttura sarà disponibile un nuovo parcheggio da circa 150 posti auto.

“La nuova piscina comunale comincia a prendere forma: è stata appena completata una fase particolarmente delicata dal punto di vista tecnico, ovvero il varo delle strutture di copertura reticolari in acciaio – commenta la vicesindaca Claudia Pecchioli al termine del sopralluogo svolto al termine dell’intervento – Si è trattato di un’operazione complessa che le squadre al lavoro hanno ultimato nonostante le condizioni meteo non ottimali di questi giorni. La realizzazione della copertura non costituirà solo un avanzamento visibile del progetto, ma permetterà anche di lavorare nelle prossime fasi con maggiore continuità negli spazi interni, essendo meno condizionati dal meteo”. L’investimento complessivo, coperto da risorse proprie del Comune e attraverso il bando PUI della Città Metropolitana, è di circa 11 milioni di euro; il termine dei lavori è previsto per la fine del 2026. Una volta completata la struttura di via di Rimaggio, la vecchia piscina di piazza Bagnolet verrà demolita e sostituita da un’area verde.