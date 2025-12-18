Nuove attrezzature ludiche nelle aree gioco di Largo Saint Fons e piazza Don Facibeni. Con un occhio di riguardo all’inclusione 

LASTRA A SIGNA – Sono in corso i lavori per l’installazione di nuove attrezzature ludiche in Largo Saint Fons e piazza Don Facibeni che andranno a migliorare e aumentare l’offerta di giochi in questi spazi, indirizzati alla fascia di età fino ai 14 anni. Questa mattina il sindaco Emanuele Caporaso e l’assessore alle manutenzioni Mirio Bogani […]

LASTRA A SIGNA – Sono in corso i lavori per l’installazione di nuove attrezzature ludiche in Largo Saint Fons e piazza Don Facibeni che andranno a migliorare e aumentare l’offerta di giochi in questi spazi, indirizzati alla fascia di età fino ai 14 anni. Questa mattina il sindaco Emanuele Caporaso e l’assessore alle manutenzioni Mirio Bogani hanno eseguito un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, partiti la scorsa settimana.

Per Largo Saint Fons, a seguito della rimozione e smaltimento del gioco del castello con quattro torri poiché danneggiato e usurato dal tempo, verrà installata una struttura di gioco combinato multifunzione (di una superficie di 89 metri quadrati) costituita da elementi utilizzabili da terra e in elevazione per lo svolgimento di diverse attività, contribuendo a creare uno spazio pensato come luogo di interazione, in cui i bambini possano condividere e giocare insieme indipendentemente dalle proprie abilità. Il gioco sarà composto da scivoli, scale, arrampicate e i pannelli ludici danno ai bambini la possibilità di arrampicarsi, nascondersi, scivolare, consentendo loro, attraverso l’esecuzione di semplici attività, di confrontarsi con piccole sfide e di stimolare le proprie abilità, favorendo lo sviluppo motorio, fisico ed emotivo. I pannelli ludici daranno la possibilità anche ai bambini con disabilità più importanti di partecipare al gioco e di interagire con gli altri bambini. L’età d’uso indicata interessa la fascia 4-14 anni.

Le altalene precedentemente rimosse verranno reinstallate all’interno dell’area di sicurezza realizzata per la nuova struttura. A completamento dell’allestimento dell’area giochi il progetto prevede, quale elemento funzionale essenziale, la realizzazione della pavimentazione in gomma colata 100% EPDM, gettata in opera. E’ inoltre prevista la realizzazione di un percorso pedonale con pendenze idonee al transito di persone in sedie a rotelle in ottemperanza delle normative sulle barriere architettoniche. La pavimentazione in gomma colata in opera consentirà di ottenere una superficie antiscivolo, continua, liscia e priva di qualsivoglia dislivello per un facile spostamento all’interno delle aree gioco anche a persone con ridotte capacità motorie.

Nell’area giochi Aldemilio Palloni, in piazza Don Facibeni, dove l’intervento si è già concluso, sono state mantenute le due attrezzature presenti e installata una struttura di gioco combinato multifunzione costituita da elementi utilizzabili da terra e in elevazione. Il gioco è composto da due scivoli, uno in acciaio inossidabile e uno realizzato con una coppia di tubolari, ci sono inoltre un tubo di collegamento tra le due torri, una parete di arrampicata una rete di risalita. Il gioco è indirizzato per la fascia 3 -14 anni. Per quanto riguarda quest’area, anche in considerazione dell’altezza di caduta, la pavimentazione antitrauma è stata realizzata con ghiaietto, arrotondato e lavato ad ammortizzazione di impatto. L’importo complessivo per i due interventi ammonta a 161.365 euro.

“Si tratta di due interventi – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – che fanno parte di un più ampio programma di lavori di rinnovamento e riqualificazione delle aree gioco del territorio. Alcuni giochi che inseriremo sono giochi inclusivi ovvero accessibili a bambini e ragazzi con difficoltà motorie. Inoltre le nuove attrezzature ludiche sono realizzate con materiali e tecnologie adatte per durare maggiormente nel tempo ed essere maggiormente fruibili anche da diverse fasce di età”.