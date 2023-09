Nuove barriere antirumore sul Viadotto dell’Indiano, da domani al via i lavori di installazione

FIRENZE – Inizieranno domani, giovedì 21 settembre, i lavori per la posa delle nuove barriere antirumore sul Viadotto dell’Indiano. Anche in questo caso si tratta di risorse provenienti dai programmi comunitari PON METRO 2014-2020 REACT-EU come già altri interventi eseguiti e programmati in città. “Continua l’attenzione dell’amministrazione comunale sul fronte della lotta all’inquinamento anche per […]

FIRENZE – Inizieranno domani, giovedì 21 settembre, i lavori per la posa delle nuove barriere antirumore sul Viadotto dell’Indiano. Anche in questo caso si tratta di risorse provenienti dai programmi comunitari PON METRO 2014-2020 REACT-EU come già altri interventi eseguiti e programmati in città. “Continua l’attenzione dell’amministrazione comunale sul fronte della lotta all’inquinamento anche per quanto riguarda il rumore, – dice l’assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti – questo progetto rappresenta un tassello del piano di risanamento acustico finanziato anche con i fondi europei e che prevede interventi anche sul Viadotto Marco Polo, in via Bolognese e via Senese”. Per quanto riguarda il Viadotto dell’Indiano, l’assessore aggiunge: “Si tratta di un intervento molto atteso ma complesso dal punto di vista strutturale e che adesso, grazie ai fondi europei, possiamo realizzare”.

In dettaglio saranno installate barriere di sicurezza stradali integrate con pannelli antirumore finalizzati alla riqualificazione acustica di due tratti del Viadotto dell’Indiano. Gli interventi interessano il margine destro della carreggiata in direzione della Fi-Pi-Li. Due i tratti interessati: quello sopra al raggruppamento di fabbricati posti tra viuzzo dei Sarti e viale dell’Indiano; e di quello sopra all’incrocio con via Pistoiese e della rampa di uscita dal viadotto posta subito dopo l’incrocio.

Per quanto riguarda la viabilità, è prevista l’istituzione di un restringimento a una corsia di marcia nella carreggiata direzione Scandicci. Giovedì 21 settembre prenderanno il via le opere propedeutiche all’avvio dei lavori sia per quanto riguarda la segnaletica sia per la successiva cantierizzazione nella zona del cavalcavia di via Pistoiese. I lavori dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, a metà novembre. A questo intervento si aggiunge anche la sostituzione delle barriere di sicurezza stradali in altri tratti del viadotto.