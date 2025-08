Nuove risorse per il Comune di Signa dai bandi Pnrr per implementare i servizi digitali per il cittadino

SIGNA – Nuove risorse, dai bandi Pnrr, per continuare a realizzare gli interventi di miglioramento del sito web del Comune di Signa e dei servizi digitali per il cittadino. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati liquidati nelle casse del Comune, 155.234 euro per sviluppare e implementare la digitalizzazione dell’ente promuovendo nuovi servizi che miglioreranno la […]

SIGNA – Nuove risorse, dai bandi Pnrr, per continuare a realizzare gli interventi di miglioramento del sito web del Comune di Signa e dei servizi digitali per il cittadino. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati liquidati nelle casse del Comune, 155.234 euro per sviluppare e implementare la digitalizzazione dell’ente promuovendo nuovi servizi che miglioreranno la funzionalità e l’alfabetizzazione digitale del cittadino. A dirlo è l’assessore al Ced Eleonora Chiavetta: “Siamo molto soddisfatti per l’ottenimento del finanziamento che ci ha consentito di rinnovare e digitalizzare il sito istituzionale del Comune di Signa e che ci consentirà di apportare ulteriori miglioramenti dei servizi digitali per il cittadino. Un investimento importante che consente un’azione concreta per non lasciare indietro nessuno mettendo a disposizione servizi sempre più accessibili. Il contesto cambia velocemente e insieme anche le esigenze per questo ci troviamo ad affrontare una trasformazione digitale che consente, però, di agevolare, sempre più, il rapporto tra istituzioni e utenza finale. Per questo mi sento di ringraziare gli uffici comunali, e la responsabile del settore 1 Valentina Fantozzi, per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nella partecipazione al bando”.

Un risultato, aggiunge, che “viene da lontano”. Nel maggio 2022 l’ufficio gare e contratti del comune di Signa ha predisposto l’adesione del Comune al bando su fondi Pnrr per la Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino” con la finalità di migliorare il servizio reso tramite il sito Internet e introdurre nuove funzionalità per il cittadino attivo e informato. A seguito dell’approvazione della domanda presentata, il Comune ha avviato la collaborazione con l’azienda specializzata per l’implementazione e la rivisitazione complessiva del sito dell’Ente al fine di renderlo in linea con le caratteristiche strutturali e funzionali imposte dalle regole del Pnrr finalizzate a facilitare e promuovere la digitalizzazione delle procedure e l’accesso semplice del cittadino.

“Da allora – aggiunge – i servizi a domanda individuale possono essere presentati online da parte del cittadino ed è stata creata la necessaria integrazione con il protocollo informatico, dalle pratiche edilizie fino a tutte le istanze dei servizi demografici, quelle dei servizi scolastici e sociali, o i servizi per le imprese e le comunicazioni. Sempre attraverso il sito si possono presentare reclami e segnalazioni, prendere appuntamenti con gli uffici e visionare le domande frequenti. Ora, alla fine del lungo percorso che ha visto il necessario adeguamento strutturale, la conclusione della fase amministrativa e della fase di verifica da parte del dipartimento del Ministero per la trasformazione digitale, sono stati trasferiti nelle casse dell’ente le risorse previste che saranno utilizzate, nei prossimi mesi, per sviluppare ed implementare la digitalizzazione dell’ente”. “Il nostro obiettivo – ha concluso il sindaco Giampiero Fossi – è costruire un’amministrazione moderna, capace di dialogare in modo diretto e trasparente con i cittadini, semplificando le procedure, migliorando la qualità dei servizi e valorizzando la partecipazione attiva. La digitalizzazione non è il futuro: è il presente, e Signa è pronta a coglierne tutte le opportunità”.