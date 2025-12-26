Nuovi alberi saranno piantati nelle aree verdi pubbliche

SESTO FIORENTINO – Saranno piantati nuovi alberi nei giardini, nelle aree pubbliche e nelle pertinenze scolastico. Il Comune, dopo una ricognizione dello stato delle albertature sul territorio sestese, ha deciso di implementare la presenza di verde con 107 nuovi alberi. Le nuove alberature, che andranno ad incrementare il patrimonio arboreo del territorio e saranno messe […]

SESTO FIORENTINO – Saranno piantati nuovi alberi nei giardini, nelle aree pubbliche e nelle pertinenze scolastico. Il Comune, dopo una ricognizione dello stato delle albertature sul territorio sestese, ha deciso di implementare la presenza di verde con 107 nuovi alberi. Le nuove alberature, che andranno ad incrementare il patrimonio arboreo del territorio e saranno messe a dimora dagli spazi verdi del centro alla periferia dell’Osmannoro.

Due nuovo piante saranno collocate nel giardino dell’Oliveta, mentre altre due, in questo caso in sostituzione di altre alberature, saranno piantate nel giardino angolo con via Caduti nei Lager. Tre nuove piante abbelliranno l’aiuola spartitraffico e il parcheggio di via Scarpettini (vicino al Tennis Club), mentre 9 alberi saranno collocati nell’aiuola spartitrafficio e del parcheggio di via D’Azeglio al Neto. In questo caso saranno anche rimosse le ceppaie del pioppo abbattuto. Nel giardino della scuola Balducci verranno piantati 20 nuovi alberi, uno al fornello di via Pratese, altri 3 saranno sistemati in via Gramsci nella zona dell’Esselunga e uno alla Lucciola. Tre alberi saranno sistemati in piazza Mahbes, mentre altri 3 ai giardini di via Gori e 2 nell’aiuola tra via Bixio e via Giotto. All’Osmannoro, in via Volturno nell’area spartitraffico e il parcheggio della Metro e il Novotel ne verranno piantati 21 tra cui alcuni Ginka Biloba, in via Lucchese vicino alla Casa Rossa ne verranno sistemati 6 e 8 in via Tassoni, mentre 23 alberi saranno piantati in piazza Caduti militari e civili nelle missioni di Pace.