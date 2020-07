Nuovi ambulatori: a Campi Bisenzio la Rete Pas raddoppia

CAMPI BISENZIO – Più servizi in convenzione, più metri quadratii e spazi accessibili, e ampio parcheggio: queste le caratteristiche dei nuovi ambulatori di San Donnino, a Campi Bisenzio, nati in collaborazione con la Fratellanza Popolare di San Donnino. “Nella nuova sede, in via delle Molina, – si legge in una nota – oltre a moltissime […]

CAMPI BISENZIO – Più servizi in convenzione, più metri quadratii e spazi accessibili, e ampio parcheggio: queste le caratteristiche dei nuovi ambulatori di San Donnino, a Campi Bisenzio, nati in collaborazione con la Fratellanza Popolare di San Donnino. “Nella nuova sede, in via delle Molina, – si legge in una nota – oltre a moltissime discipline specialistiche, è attivo anche il servizio di prelievi del sangue, a tariffe vantaggiose, spesso più basse del ticket Asl di altri laboratori sul territorio, in tempi di attesa referti minimi e servizio svolto su appuntamento. La nuova sede conta circa 270 metri quadrati, garantendo quindi tutte le misure di contenimento da rischio contagio: con 11 stanze ambulatoriali e ampie sale di attesa. Inoltre è presente un ampio parcheggio dedicato ai pazienti che accedono alla struttura”.

Tra le discipline specialistiche in convenzione con l’Asl, in particolare per i primi accessi, vi è la consulenza cardiologica, la dermatologia, l’endocrinologia, l’oculistica, la reumatologia, la pneumologia, l’ecografia addome. Le stesse discipline sono anche attive in regime privato ma con tariffe sostenibili e ancora più vantaggiose per i soci delle Pubbliche aderenti al circuito: in particolare, per i soci della Fratellanza Popolare di San Donnino, la cui sede dell’associazione è accanto alla nuova struttura Pas. A completare l’offerta dei servizi sul territorio di San Donnino, accanto alla sede Pas, la presenza della cooperativa sociale “Il Sorriso” che, in collaborazione anche con Pas, offre servizi socio-sanitari a domicilio. Così come in tutta la rete di ambulatori di Rete Pas, anche nella nuova sede si accede alla prestazioni su appuntamento tramite il numero unico 055 71.11.11 oppure online cliccando su portale.retepas.com. Il giorno dell’appuntamento, l’utente sarà accolto da un nostro operatore munito di dispositivi di sicurezza per prevenire il contagio, dispositivi in uso anche da tutti i medici professionisti Pas.