Nuovi orari per l’Infopoint ambientale e l’Ufficio Tari a Signa

SIGNA – Da martedì 1 marzo l’Infopoint dei servizi ambientali e l’Ufficio Tari saranno attivi presso l’Officina Odeon in via Santelli, 15 con nuovi orari di apertura che saranno ogni martedì dalle 8.30 alle 13. In questa fascia oraria, quindi, i cittadini potranno ritirare o sostituire il kit per la raccolta differenziata, richiedere informazioni sui servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fare segnalazioni, prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio e svolgere tutte le pratiche legate alla Tari, comprese iscrizioni, variazioni e cessazioni, oltre a ottenere chiarimenti sulla tariffa. “La scelta di mantenere il servizio all’Officina Odeon – dicono dal Comune – consente di garantire continuità operativa senza interferire con le attività culturali e sociali già presenti nella struttura e offre ai cittadini un punto di riferimento più accessibile e centrale. La società Plures Alia Servizi si é impegnata a cooperare affinché il servizio possa funzionare al meglio e a rimanere sempre disponibile per la comunità di Signa”.