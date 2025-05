Nuovi spogliatoi al campo Puskas del Crocifisso: il progetto va avanti

SIGNA – Va avanti il progetto per consentire la realizzazione dei nuovi spogliatoi del campo Puskas del Crocifisso a Signa. Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale. “Come noto – dice – il Comune di Signa intende realizzare i nuovi spogliatoi a servizio dell’impianto sportivo esistente del Crocifisso. Un intervento è mirato a migliorare la funzionalità complessiva dell’impianto sportivo, garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali per gli atleti e per il personale, adeguare la struttura ai requisiti di accessibilità per persone con disabilità, conformarsi alle normative in materia di impiantistica sportiva, sicurezza e prevenzione incendi nonché realizzare un’opera sostenibile, efficiente dal punto di vista energetico e compatibile con l’ambiente circostante”. “Dagli studi condotti e dall’analisi degli elaborati già adottati – ha aggiunto l’assessore – è tuttavia emerso che il progetto già approvato necessitava di una integrazione con l’introduzione di ulteriori migliorie oltre all’aggiornamento del quadro economico complessivo dell’intervento. Pur mantenendo, quindi, inalterata la natura complessiva dell’intervento, si è reso indispensabile procedere ad una revisione generale della documentazione del progetto per adeguarlo al nuovo codice dei contratti pubblici e compensare l’aumento prezzi intervenuto nel frattempo”.

“È stata così prevista la realizzazione di una nuova struttura destinata ad accogliere gli spogliatoi, suddivisi tra quelli riservati agli atleti e quelli per arbitri e istruttori (così da poter accogliere fino a quattro squadre dello stesso sesso oppure due squadre con atleti di genere misto), l’allestimento di locali tecnici e di servizio e di uno spazio per il primo soccorso. L’impianto sarà dotato di pannelli fotovoltaici per ridurre il consumo di energia da fonti non rinnovabili ed è stata prevista la sistemazione delle aree esterne con la realizzazione di un idoneo impianto di illuminazione, con aree a parcheggio, aree a verde e la creazione di percorsi pedonali di raccordo. Tutto ciò – ha concluso Di Natale – ha comportato un aggiornamento del quadro economico prevedendo una spesa complessiva di 1,3 milioni di euro, con i 600.000 euro quale avanzo vincolato derivante dal precedente mutuo già contratto dal Comune con l’Istituto del Credito Sportivo e di ulteriori 700.000 euro che saranno reperiti alle stesse condizioni agevolate, con una nuova richiesta dell’Istituto del Credito Sportivo. Nelle prossime settimane sarà approvato il nuovo studio di fattibilità tecnico economica (ex definitivo), necessario per accedere all’integrazione di risorse. L’intervento, dunque, va avanti con l’obiettivo, di soddisfare al meglio gli eventi che prevedono la presenza contemporanea di almeno due squadre. Tutto questo con il recupero e una rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo esistente”.