Nuovi Vigili del fuoco a Calenzano e Marradi: domenica scorsa la consegna degli elmi

CALENZANO – Nella giornata di domenica scorsa, 21 settembre, si è svolta presso il distaccamento dei Vigili del fuoco di Marradi la cerimonia di consegna degli elmi per i nuovi vigili del fuoco volontari dei distaccamenti di Marradi e Calenzano. Sono in totale 11 le nuove unità in servizio presso i suddetti distaccamenti (8 a Marradi e 3 a Calenzano) che hanno svolto il corso di formazione iniziale nei mesi di maggio e giugno. Alla cerimonia hanno partecipato il comandante dei Vigili del fuoco di Firenze, Luigi Gentiluomo, il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, insieme a Carabinieri (Comando Stazione Marradi) e Polizia municipale di Marradi. Le undici nuove unità in servizio rafforzeranno così il dispositivo di soccorso tecnico urgente in aree di notevole importanza per la provincia di Firenze, come la dorsale appenninica (principalmente i Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio) e il contesto cittadino/industriale del comune di Calenzano.