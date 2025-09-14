Nuovo anno scolastico: estate di lavori a Campi Bisenzio. E per spostarsi con i “mezzi” è in arrivo il bando Tpl

CAMPI BISENZIO – E’ tutto pronto per il suono della campanella che domani, lunedì 15 settembre, sancirà l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 anche per i bambini di Campi Bisenzio. Durante l’estate, l’amministrazione comunale, si legge in una nota, “ha effettuato numerosi interventi nelle scuole della città, a cominciare dalla Garibaldi, dove sono in corso importanti lavori di adeguamento ed efficientamento energetico con la realizzazione di nuove aule. L’intervento, suddiviso in tre lotti, prevede un investimento di oltre 4 milioni di euro. Significativi sono stati anche interventi come il rifacimento dei lucernari agli asili Stacciaburatta e Gandhi (costo circa 45.000 euro) e la manutenzione della copertura della Fra Ristoro (importo circa 70.000 euro).

In tutti gli altri plessi scolastici è stata effettuata invece la manutenzione ordinaria e necessaria per la cura degli spazi (ripristino intonaco, tinteggiatura, sistemazione bagni, sostituzione luci), “così da garantire la perfetta efficienza e sicurezza di tutti gli ambienti che da lunedì accoglieranno i bambini”. Contestualmente, è iniziato il nuovo anno educativo nei nidi d’infanzia del Comune: tanti sono i piccoli del territorio accolti nei nidi pubblici e accreditati, in un Comune che negli ultimi anni ha visto crescere le richieste e i bisogni delle famiglie. Negli asili nido comunali quest’anno partirà la sperimentazione dell’ambientamento partecipato, con il coinvolgimento attivo delle famiglie e del personale, grazie a un corso specifico di aggiornamento/formazione su questa modalità di inserimento.

Inoltre, ripartirà anche il servizio di pre e post scuola, che vedrà accolti 250 bambini della primaria e 150 bambini dell’infanzia, garantendo un supporto concreto alle famiglie e continuità educativa al di fuori dell’orario scolastico. Il sindaco Andrea Tagliaferri e l’amministrazione comunale “augurano quindi a tutti gli alunni, alle loro famiglie e all’intero corpo docente un anno scolastico ricco di soddisfazioni e successi”.

Per quanto riguarda i trasporti sarà pubblicato a breve il bando Tpl del Comune di Campi Bisenzio, rivolto agli studenti delle scuole superiori che hanno acquistato un abbonamento annuale al trasporto pubblico, misura che va in continuità con il “Bonusback Tpl studenti” promosso dalla Città metropolitana di Firenze, al quale sarà necessario aderire. Dal 1 ottobre sarà infatti possibile presentare domanda per il contributo metropolitano che prevede un rimborso fino al 60% delle spese sostenute per gli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti delle scuole superiori della Città metropolitana di Firenze. Il bonus riguarda gli abbonamenti annuali e trimestrali del trasporto urbano ed extraurbano, l’abbonamento Pegaso annuale e gli abbonamenti Trenitalia annuali. Tutte le informazioni relative al Bonusback saranno disponibili sul sito della Città metropolitana di Firenze (www.cittametropolitana.fi.it), da cui sarà inoltre possibile accedere al portale per la presentazione delle domande. In merito al bando Tpl del Comune di Campi Bisenzio, i dettagli e le modalità di accesso saranno pubblicati sul sito istituzionale e diffusi attraverso i canali social ufficiali.