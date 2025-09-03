Nuovo asfalto a Ginestra Fiorentina, modifiche alla circolazione stradale dal 4 all’8 settembre

LASTRA A SIGNA – Per consentire i previsti lavori di asfaltatura a cura di Centria Srl sono istituite alcune modifiche alla circolazione stradale nella frazione di Ginestra Fiorentina. In particolare è stabilita la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia, sulla Sp 72 Vecchia Pisana, dal km 7+500 al km 7+700 circa (nel tratto fra i due semafori in corrispondenza del sottopasso della Fi-Pi-Li) dal 4 al 5 settembre con orario 00/24. Viabilità alternativa: via di Carcheri e via di Bracciatica. Il trasporto pubblico a cura di Autolinee Toscane effettuerà il percorso di andata e ritorno da via di Carcheri. Dal 5 all’8 settembre, sempre causa dei lavori di asfaltatura, sono invece istituite modifiche alla circolazione stradale in via Chiantigiana nel tratto compreso tra l’incrocio con via Maremmana e la rotonda di collegamento con la Sp 12. In particolare per consentire i lavori sarà effettuato un restringimento della carreggiata con senso unico alternato regolato da semaforo in orario 00-24. Inoltre nel tratto interessato sempre in orario 00-24 istituzione del divieto di sosta.