Nuovo asfalto, via Carmignanese chiusa da lunedì 23 giugno    

CARMIGNANO – Via Carmignanese chiusa da lunedì 23 giugno a venerdì 4 luglio per i lavori di asfaltatura e di ripristino del manto stradale, eseguiti da Publiacqua, a seguito degli interventi di realizzazione della nuova rete fognaria, l’investimento di circa 9 milioni di euro che raccoglie tredici scarichi diretti ancora presenti nel Comune mediceo. L’ostruzione, esclusi sabato 28 e domenica 29, avverrà in corrispondenza con via Nella Borchi. Per effetto dei lavori, sono presi i seguenti provvedimenti per la viabilità: via Carmignanese, istituito divieto di transito in corrispondenza con l’intersezione con via Nella Borchi, dalle ore 8 alle 19 (eccetto mezzi di soccorso, polizia e residenti di via Bagno nella fascia oraria 12-12.30 e 13-13.30 o per emergenze) e limite di velocità a 30 km/h nella fascia notturna e serale di riapertura al traffico; divieto di sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati di via Carmignanese, nel tratto tra via Nella Borchi e la rotatoria con via La Serra; via Carmignanese, istituito senso unico alternato, regolato da semaforo, in corrispondenza della rotatoria con via La Serra, dalle 8 alle 18.30, da venerdì 27 giugno a venerdì 4 luglio, con limite di velocità di 30km/h per il restringimento della carreggiata. In conseguenza di questi provvedimenti, il traffico da Carmignano a Poggio a Caiano sarà deviato sulla direttrice via Pistoiese-Seano, con Carmignano raggiungibile da Poggio a Caiano attraverso Seano-via Pistoiese.