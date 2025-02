Nuovo Comando della Polizia municipale: sabato 1 marzo l’inaugurazione in via Santelli

SIGNA – Cinquecento metri quadrati, una nuova strumentazione dedicata, uffici moderni ed efficienti, un’armeria, un dispositivo Dae e ambienti di lavoro confortevoli. Si è svolto stamani il sopralluogo presso il nuovo Comando della Polizia municipale di via Santelli che sarà inaugurato sabato 1 marzo alle 10.30. “Da martedì scorso – ha spiegato il comandante Fabio Caciolli – siamo già operativi presso la nuova sede di via Santelli, avendo già concluso tutte le procedure per il trasloco. Il nuovo Comando è stato predisposto per accogliere venti agenti, dispone al momento di 18 diverse postazioni di lavoro, un’armeria, la sala operativa e il centralino con la postazione di controllo di tutte le telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio e poi gli spogliatoi, la sala riunione, i servizi igienici dotati di box doccia e, nel piano semiinterrato, due locali che hanno accolto i faldoni dell’archivio. Tutto questo ci consentirà di crescere non solo con l’organico, ma anche con l’implementazione di nuovi servizi all’interno di un Comando capace di mettere gli agenti nelle condizioni di operare in modo ottimale, in spazi confortevoli, attenti alle esigenze di tutti, capace di garantire la riservatezza e la tranquillità necessaria”.

“Finalmente – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – siamo pronti per inaugurare la nuova struttura acquistata recentemente dal nostro Comune. In questo modo abbiamo recuperato un immobile abbandonato da oltre dieci anni, sanando una ferita presente da tempo sul territorio, riportando all’interno funzioni e servizi di interesse per tutta la cittadinanza. Fino a oggi i nostri agenti operavano in una sede inadeguata, all’interno di spazi ristretti e indecorosi. Fin dall’inizio del nostro primo mandato, infatti, è stata una nostra priorità lavorare per trasferire altrove il Comando e oggi possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo con la nascita di una struttura moderna ed efficiente, tra le più grandi di tutta l’area metropolitana fiorentina”. “Al momento – ha concluso – il Comando conta la presenza di 12 agenti più il Comandante, ma il numero è destinato ad ampliarsi già dalle prossime settimane avendo in corso una procedura per l’arrivo di un nuovo agente”. “Quando la giunta ha iniziato il proprio lavoro – ha detto l’assessore Eleonora Chiavetta – il cantiere era già in corso e ho apprezzato che il comandante abbia potuto personalizzare gli spazi secondo le diverse esigenze operative. Nel nuovo Comando sarà possibile vivere più da vicino tutte le attività della Polizia municipale, così da comprendere maggiormente le attività nel concreto, le criticità e come ci si rapporta con i cittadini. Adesso anche i vecchi spazi di via Giovanni XXIII saranno utilizzati secondo le diverse esigenze del personale comunale”.