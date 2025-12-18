Nuovo parcheggio a Santa Cristina, il cantiere inaugura l’anno nuovo

CARMIGNANO – Il cantiere partirà subito dopo le festività natalizie, “e non si tratta – nelle parole dell’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni – di ricavare soltanto posti auto. L’intervento è più complesso, quasi un ridisegno urbanistico della frazione”. E’ iniziato il conto alla rovescia per la costruzione del parcheggio e per mettere in sicurezza i percorsi pedonali adiacenti alla Provinciale 10 nell’abitato di Santa Cristina a Mezzana. Un investimento da 355mila euro, cofinanziato con la Provincia di Prato che sull’opera impiega 285mila euro. “Un intervento – dice l’assessore Fratoni – previsto nella programmazione comunale delle opere pubbliche, per il quale impieghiamo una consistente cifra”. Il Comune ha, infatti, iscritto a bilancio 70mila euro per coprire interamente i costi dell’opera. Insieme ai posti auto a S. Cristina si interviene anche per mettere in sicurezza il collegamento pedonale tra il parcheggio e il centro della frazione. “Il parcheggio – dice ancora l’assessore Fratoni – si unisce a un’azione che mira a proteggere l’attraversamento della strada provinciale. Il parcheggio è atteso da tempo dagli abitanti di Santa Cristina, finalmente ci siamo, l’apertura del cantiere è ormai questione di poche settimane”.