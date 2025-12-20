Nuovo ponte sull’Arno, Gemelli (FdI): “Dopo tante parole speriamo sia il momento dei fatti”

SIGNA/LASTRA A SIGNA – “Abbiamo perso il conto delle firme messe, dei protocolli sottoscritti, dei progetti presentati, degli annunci non rispettati. Del ponte tra Lastra a Signa e Signa, infrastruttura di fondamentale importanza per gli abitanti delle due cittadine, se ne parla da decenni”: a dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudio Gemelli, […]

