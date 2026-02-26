Nuovo sopralluogo ai lavori di ampliamento della biblioteca comunale: si montano gli arredi nelle sale della ex Gimasa 

SIGNA – Prosegue il percorso di riqualificazione e rilancio della ex Gimasa, oggi sede del Centro culturale Boncompagno da Signa. Ieri, infatti, si è svolto un nuovo sopralluogo del sindaco Giampiero Fossi nei locali un tempo occupati dal Museo civico della paglia, oggi parte integrante degli spazi della biblioteca comunale, proprio durante la fase di montaggio dei nuovi arredi, con l’installazione di librerie, tavoli e dotazioni interne che completeranno l’allestimento dei nuovi ambienti, Dopo gli interventi di imbiancatura, ridefinizione degli spazi e realizzazione del nuovo impianto illuminotecnico, l’opera entra ora nella fase conclusiva. “L’amministrazione comunale – spiegano – sta seguendo con attenzione ogni passaggio, monitorando costantemente l’avanzamento delle operazioni in vista della prossima inaugurazione. La biblioteca comunale sarà presto aperta nei nuovi locali, moderni, funzionali ed efficienti, con spazi ampliati e nuove aule studio a disposizione di studenti e cittadini. Prosegue così, in maniera concreta, l’opera di valorizzazione e potenziamento di un presidio culturale strategico per il territorio, destinato a diventare un punto di riferimento sempre più centrale per la comunità e per l’intera area metropolitana fiorentina”.