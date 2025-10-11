“Obiettivo donna”, mostra fotografica a CiviCa

CALENZANO – “Obiettivo donna” è la mostra in programma alla biblioteca CiviCa. La mostra è il risultato finale del concorso fotografico ed è promossa dall’Associazione Mara Baronti APS in collaborazione con il Gruppo Fotografico DGT Firenze e l’Associazione Sale in Zucca. L’inaugurazione si terrà il 13 ottobre alle 18. La mostra comprende anche i lavori del laboratorio […]

CALENZANO – “Obiettivo donna” è la mostra in programma alla biblioteca CiviCa. La mostra è il risultato finale del concorso fotografico ed è promossa dall’Associazione Mara Baronti APS in collaborazione con il Gruppo Fotografico DGT Firenze e l’Associazione Sale in Zucca. L’inaugurazione si terrà il 13 ottobre alle 18. La mostra comprende anche i lavori del laboratorio per bambini “Ci siamo anche noi!”. Durante il vernissage avverranno la premiazione del concorso fotografico e la consegna di attestati ai partecipanti al laboratorio. La mostra sarà visitabile fino al 25 ottobre negli orari di apertura della Biblioteca.