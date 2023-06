“Odissea”, le letture alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Continuano alla Biblioteca Ragionieri le letture teatrali della compagnia Archivio Zeta dedicate a figure femminili dell’Odissea. Dopo Calipso, sarà Circe al centro di “Odissea, il viaggio”, in programma mercoledì 21 giugno alle 21.15. La serata è a ingresso libero, è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione, online su https://bit.ly/palco23 o via telefono al numero 055 4496851. Accompagnati dalle percussioni di Luca Ciriegi, gli attori lettura teatrale di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni attingeranno al dodicesimo libro del poema omerico. La rassegna si concluderà mercoledì 28 giugno con “Odissea, il ritorno (Penelope)”. Archivio Zeta è tra le realtà teatrali di punta, italiane e non solo. In oltre vent’anni di attività, la compagnia si è imposta attraverso un percorso di ricerca sulla memoria umana e i luoghi della memoria, oltre che per la messa in scena di testi di Eschilo, Sofocle, Karl Kraus, Pier Paolo Pasolini, Julio Cortázar, Thomas Mann. Nel 2014 ha vinto il Premio Rete Critica per la miglior progettualità. Sempre mercoledì 21 giugno alla Biblioteca Ragionieri, alle 17, “Corpi sonori in festa”, letture musicali e laboratorio per bambini di body percussion, in occasione della Festa della Musica 2023. A cura dei bibliotecari e degli operatori “Nati per la Musica”.