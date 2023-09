Olimpiadi della Città metropolitana: appuntamento al parco delle Cascine con Milena Megli e la “Passeggiata della salute”

FIRENZE – Nell’ambito delle “Olimpiadi e Paralimpiadi Metropolitane” organizzate della Città Metropolitana di Firenze con Uisp in corso fino al 7 ottobre, tre giorni saranno in calendario allo “Sport Village” allestito alle Cascine: fra gli appuntamenti in programma, mercoledì 27 settembre alle 16.30 si svolgerà la “Passeggiata della salute”, una vera e propria passeggiata di 4 chilometri […]

FIRENZE – Nell’ambito delle “Olimpiadi e Paralimpiadi Metropolitane” organizzate della Città Metropolitana di Firenze con Uisp in corso fino al 7 ottobre, tre giorni saranno in calendario allo “Sport Village” allestito alle Cascine: fra gli appuntamenti in programma, mercoledì 27 settembre alle 16.30 si svolgerà la “Passeggiata della salute”, una vera e propria passeggiata di 4 chilometri nel verde del Parco delle Cascine aperta a tutti i cittadini che vorranno partecipare senza costi o iscrizioni e con la presenza, come testimonial d’eccezione, di Milena Megli, campionessa di marcia plurimedagliata. La partenza della “Passeggiata della salute” (inserita nel calendario di “#BeActive” – Settimana europea dello sport) sarà nella zona della piscina Pavoniere, dallo stand delle Associazioni Benemerite del Coni, che hanno promosso l’iniziativa insieme al Coni Firenze: ANSMeS – Stelle al merito sportivo, Anaonai – Atleti Azzurri, Panathlon, Unasci, Unvs e Ussi con il patrocinio del Coni e di Sport e salute della Toscana. Durante i tre giorni, 27, 28 e 29 settembre, inoltre, presso lo “Sport Village”, agli stand allestiti a cura della Uisp per Città Metropolitana di Firenze sarà possibile per i più giovani provare ben 31 discipline sportive direttamente curate da tecnici di associazioni sportive fiorentine e dirigenti di Federazioni sportive nazionali Coni e Cip.