Olio, Fedagripesca Toscana: “Situazione drammatica, produzione scarsa: ormai è per le élite”

FIRENZE – “In Toscana la situazione relativa all’olio è drammatica. Almeno per quest’anno dobbiamo essere consapevoli di un fatto: l’olio diventa un prodotto di élite. La produzione è scarsissima e i prezzi alti: andiamo sopra i 9 euro al chilo”. Lo ha detto il vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana Ritano Baragli a proposito dell’impennata dei prezzi dell’olio. “Per la Toscana sulla costa un po’ di produzione c’è, come nel grossetano, ma la situazione è molto difficile. Prima le grandi piogge e poi il freddo hanno rovinato una parte dei germogli, adesso questo clima: è stato un anno complicato. Vediamo cosa ci riserverà il futuro, purtroppo se analizzo quest’anno dico che le notizie non sono per niente positive”. In riferimento ai prezzi “anche in Puglia la situazione è la stessa. Si sfiorano i 10 euro al chilo. Basta pensare alla Spagna: l’anno scorso ha prodotto la metà di quello che produceva mediamente, 9 milioni di quintali di odio contro i 18 milioni di quintali del passato. Adesso la previsione è di 6 milioni, c’è un calo continuo”.