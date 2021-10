Oltre 320.000 euro di contributi dalla Città metropolitana alle associazioni culturali. Anche della Piana

FIRENZE – Ammonta a 324.887,53 euro il contributo destinato dalla Città metropolitana di Firenze ad associazioni, fondazioni ed enti operanti in ambito culturale. “La Città metropolitana – ha detto il sindaco Dario Nardella – sostiene una filiera virtuosa che unisce i comuni di tutto il territorio attraverso il filo rosso della cultura, con progetti, spettacoli, iniziative che testimoniano grande creatività e d’altra parte, come abbiamo potuto constatare da quando abbiamo adottato questa modalità di contributo, un’imponente risposta da parte di cittadini di ogni età”.

“Un ulteriore deciso sostegno alla cultura, necessaria come l’aria durante e dopo l’emergenza sanitaria, – spiega Letizia Perini, consigliera della Metrocittà delegata alla cultura – ci tengo a sottolineare come la costellazione di iniziative sostenute ha portato sollievo e anche orientamento nei diversi centri del territorio e, naturalmente, a quanti animano direttamente l’offerta culturale. Quest’anno è aumentato considerevolmente il numero dei progetti inviati alla Metrocittà per valutazione e sostegno. E’ un segno di crescita e anche di come la Città metropolitana suscita attività e aiuta più associazioni, coinvolgendo la geografia metropolitana in tutte le sue parti”.

Il contributo è per iniziative di rilevante importanza culturale sul territorio metropolitano anche per la loro straordinaria valenza di promozione della formazione culturale dei destinatari coinvolti dal programma proposto, l’aspetto innovativo della produzione culturale, il rapporto con le scuole, l’educazione del pubblico. La concessione del contributo è riferita ad attività svolta entro l’anno 2021 e quindi con richiesta di rendicontazione eccezionalmente entro il mese di gennaio 2022. In caso di mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto il contributo assegnato sarà revocato.

La lista delle associazioni e delle iniziative sostenute (pdf – 122 KB)