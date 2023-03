Oltre 35mila tulipani disegnano un antico tempio etrusco al Giardino del Bardo

SESTO FIORENTINO – 35mila tulipani che disegnano la pianta di un antico tempio etrusco, connettendo passato e presente e salutando con un’esplosione di colori il ritorno della primavera. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Wander and pick Giardini diffusi”: sabato 1 aprile, dalle 15,30, il Giardino del Bardo accoglierà i visitatori che vorranno passeggiare tra i camminamenti fioriti e raccogliere – a fronte di una donazione libera – qualche fiore.

Il giardino fiorito resterà aperto tutti i giorni dalle 10,30 alle 19 per circa tre settimane.

Promossa e realizzata dall’associazione Tribù della Terra con la collaborazione del Comune di Sesto Fiorentino, Wander and Pick ha come obiettivo la valorizzazione dei giardini e delle aree pubbliche, con particolare riguardo per i luoghi storici. “Rendiamo accessibile a tutti un bene elegante ed educativo come il valore leggiadro e simbolico del fiore – spiega Alessandra Benati, coordinatrice dell’iniziativa – Quest’anno abbiamo concentrato il nostro interesse su alcune varietà antiche come i tulipani con i petali a freccia, una vecchia varietà della Persia: abbiamo notato che i visitatori erano attratti maggiormente da quelle varietà inedite non classiche”.

“Dopo il grande successo dello scorso anno, riportiamo al giardino del Bardo la bellezza di migliaia di tulipani che ci accompagneranno in questo inizio di primavera – sottolinea l’assessora all’ambiente Beatrice Corsi – Sarà un luogo di incontro tra arte, natura e storia fuori dall’ordinario, una colorata parentesi che segna l’arrivo della primavera e la rinascita”.