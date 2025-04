Oltre 400 educatori per il seminario sul benessere educativo

SESTO FIORENTINO – Oltre 400 educatrici ed educatori hanno preso parte nella mattinata di sabato 5 aprile, al seminario conclusivo del percorso di formazione zonale dei Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Signa e Vaglia. L’incontro, intitolato “Alla ricerca del benessere relazionale nei servizi educativi 0-6” si è tenuto presso il Cinema Grotta e ha visto interventi di esperti e testimonianze di esperienze nell’ambito della continuità educativa da zero a sei anni. “È stato un grande piacere accogliere più di 400 tra educatori e insegnanti per questo incontro che conclude il percorso annuale di formazione del personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia dei comuni della zona fiorentina nord ovest – afferma l’assessore all’istruzione del Comune di Sesto Fiorentino Sara Martini – È stata un’occasione preziosa per raccontare e condividere come si stanno sviluppando nei nostri territori le politiche per l’infanzia. Un ringraziamento particolare al coordinamento pedagogico zonale e a tutti i coordinamenti pedagogici comunali: il loro lavoro permette scambi e sinergie fondamentali per crescere insieme”. “A Sesto Fiorentino – prosegue – esistono già due Poli 0-6 avviati a settembre 2024, due esperienze molto positive per bambine e bambini e per tutte le famiglie. Stiamo lavorando per potenziare ancora questi percorsi con la realizzazione di altri poli educativi: lavorare in ‘continuità’ è la chiave per rendere ambienti, tempi e relazioni sempre più accoglienti e serene per tutti”.