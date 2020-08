Oltre 55.000 identificati, 17 arrestati e 112 indagati: giro di vite della Polfer in Toscana

FIRENZE – Oltre 55.000 persone identificate (per la precisione 55.809), 17 arrestati e 112 indagati, oltre a 570 grammi di sostanza stupefacente sequestrata tra eroina e hashish: è questo il bilancio dei controlli del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana dal 1 giugno al 20 agosto: 3.310 le pattuglie impegnate nelle stazioni, 92 i servizi di scorta a bordo treno, per un totale di 186 treni scortati. 152 i servizi anti borseggio, 54 le contravvenzioni elevate, 33 i cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare e 28 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. Il contro esodo ha visto un incremento delle attività di prevenzione e vigilanza nelle stazioni e a bordo treno, tanto che si è registrata una flessione dei principali fenomeni delittuosi. Nonostante la ripresa a pieno regime del traffico ferroviario dal mese di giugno, il numero dei furti in danno dei viaggiatori si è più che dimezzato. Gli eventi criminosi hanno subito un drastico calo, in linea con il dato nazionale che vede una diminuzione del 64% in stazione e a bordo treno del 51%.