Oltre 550 persone ai Gigli per Job Connection

CAMPI BISENZIO – Sono state quasi 550 le persone che si sono rivolte a Job Connection per un totale di quasi 1000 appuntamenti, in occasione dell’evento dedicato a chi offre e chi cerca lavoro che si è tenuto dal 24 al 28 marzo al Centro Commerciale I Gigli. In Corte Tonda è stato allestito uno spazio dove 26 aziende di Firenze, Prato e dell’area metropolitana, tra le quali 5 punti vendita del Centro Commerciale hanno accolto chi era in cerca di una occupazione. Il segmento anagrafico maggiormente rappresentato è stato quello formato dalle donne e più in generale gli under 35. In percentuale sono sotto il 20% gli stranieri. Fra le richieste maggiori arrivate da chi era in cerca di lavoro è la possibilità di trovare un’occupazione part-time, una scelta che permetterebbe di conciliare maggiormente il lavoro con le attività e le esigenze extralavorative. A richiederlo soprattutto donne e giovani. Un altro aspetto emerso dalla seconda edizione portato all’attenzione dai candidati è il cambio di paradigma nella scelta del posto di lavoro: se un tempo era un processo che prevedeva una scelta finale solo da parte dell’azienda, oggi anche il candidato partecipa a questo processo, valutando se la posizione e la proposta sono in linea anche con le proprie aspettative. Un cambio di prospettiva che sottolinea come il mondo del lavoro stia evolvendosi e cambiando negli ultimi anni. Molto seguiti anche i due workshop tenuti da Arti (Centri per l’impiego del- l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego). È possibile inoltre prenotare una consulenza ogni martedì all’interno del Centro Commerciale grazie allo Sportello a loro dedicato. Anche quest’anno Job Connection, è stato organizzato con i patrocini di: Re- gione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano. A I Gigli, che da sempre sono attenti al mondo del lavoro, è a disposizione uno spazio con Wi-Fi gratuito, il GI-Working, al primo piano di Corte Lunga, un luogo attrezzato per chi cerca uno spazio dove poter studiare e/o lavorare.