Oltre 600 bambini il primo giorno, “Luglio Bambino 2025” prosegue con due prime nazionali

CAMPI BISENZIO – Dopo il grande successo della prima giornata di “Luglio Bambino”, organizzato con la direzione artistica e la realizzazione di Fondazione Accademia dei Perseveranti, con la prima nazionale di “Zeno l’alieno” sold out e oltre 600 persone per l’inaugurazione del festival, si continua con le prime nazionali di “Respiro”, un viaggio sensoriale attraverso l’olfatto per rivivere le prime fasi della vita, del Collettivo Clochart in programma sabato 12 luglio alle 17.30 e alle 18.30 al Teatrodante Carlo Monni, e “Capitan Coraggio e Madama Paura” di Catalyst, uno spettacolo che esplora il viaggio delle emozioni con due protagonisti all’apparenza opposti che cercano di guidare il bambino nel tortuoso viaggio delle emozioni, in programma domenica 13 luglio alle 21.30, nel Parco di Villa Rucellai. “Luglio Bambino 2025”, il festival arrivato alla trentunesima edizione e che quest’anno risuona al grido di “EH!”, espressione che rappresenta un punto di unione e incontro tra lingue e culture, unica al mondo ad avere i medesimi molteplici significati in qualunque idioma venga utilizzata, porta infatti “in scena” oltre 70 eventi per celebrare la multiculturalità e il plurilinguismo tra spettacoli dal vivo, laboratori creativi, cinema, letture, incontri con autori e autrici, musica, visite al museo, giochi di strada, circo, burattini e parate, alcuni in prima nazionale per parlare le lingue del mondo.

Il weekend non si ferma ai due spettacoli: sabato 12 luglio alle 10.30 nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni, Anpi propone “Le valigie della libertà – Storie di resistenza ed accoglienza”, lettura e laboratorio creativo. Alle 17 e alle 18 al Centro Commerciale I Gigli parata itinerante con i personaggi dello spettacolo Zia Natale Summer. Partenza dalla Corte Tonda per una sfilata di canzoni e allegria a cura di Zera. Alle 17, nel Giardino di bamboo, il Centro per l’età libera insieme per Brozzi / Gruppo 334 APS conduce il laboratorio “Ti insegno a…”, seguito alle 18.00 nell’Atrio del Comune da “Impronte”, attività dedicata alla convivenza delle diversità a cura della Cooperativa di Vittorio. Alle 17.30 e alle 18.30 al Museo archeologico di Gonfienti, Primera propone la visita animata “La matrona etrusca racconta la grande casa di Gonfienti”. Alle 21.30, nel parco di Villa Rucellai, va in scena “La valigia di Kumba” di Emergency Ong Onlus / Il teatro delle quisquilie, racconto di un viaggio tra Africa e Italia. Domenica 13 luglio alle 17, nell’atrio del Comune, Ccpe organizza il laboratorio “Arte in corso”, mentre alle 17.30 al Teatrodante Carlo Monni tornano i Pupi di Stac con “Pierino e il Lupo”. Alle 18.30, al Giardino di bamboo, Città Visibili propone la lezione spettacolo “Nasi rossi in cartella”, dedicata al teatro e alla comicità.

Per tutta la durata del festival saranno attivi eventi permanenti come LibrAPErta, Le storie della Mippa di Prato, la mostra “1, 2, 3… Luglio Bambino!” con le opere dei bambini delle scuole dell’infanzia, Radio Luglio Bambino con dirette live dall’Atrio del Comune il 9, l’11 e il 13 luglio, il progetto intergenerazionale “Le valigie dei ricordi” nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni, e l’installazione creativa “La fabbrica delle parole” in Piazza Dante. Novità 2025 il Passaporto cittadini e cittadine del mondo: partecipando alle attività sarà possibile collezionare adesivi e, al raggiungimento di 12 bollini, ritirare un premio alla biglietteria del teatro. Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 3463038170 – info@lugliobambino.com – Facebook e Instagram @lugliombambino25.