Oltre 700 le domande arrivate per Svuota la cantina

SESTO FIORENTINO – Sono 780 le domande arrive al Comune di Sesto Fiorentino per partecipare al mercatino tra privati “Svuota la cantina”. Un numero di molto superiore ai posti disponibili che sono 400. Il mercatino, al quale possono partecipare solamente i residenti a Sesto Fiorentino a nessun titolo iscritti al registro delle imprese, si terrà domenica 14 maggio per tutta la giornata nelle piazze e nelle strade del centro cittadino: via Cavallotti, via Alighieri, via Verdi, piazza Ginori, piazza IV Novembre e piazza Vittorio Veneto. La manifestazione, gratuita per i partecipanti, è arrivata alla 26esima edizione. Gli interessati che hanno effettuato l’iscrizioni e voglione verificare l’eventuale assegnazione del posto, dovranno consultare l’elenco degli ammessi, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino, ricercando il proprio numero di ricevuta.