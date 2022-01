“Omaggio a Romano Biagiotti” a La Soffitta di Colonnata

SESTO FIORENTINO – E’ dedicata a Romano Biagiotti la mostra che sarà inaugurata domenica 9 gennaio alle 10.30 allo Spazio delle Arti La Soffitta di Colonnata in piazza Rapisardi 6, all’interno dell’Unione operaia.

“Omaggio a Romano Biagiotti”, questo il titolo, è la prima antologica riservata al pittore sestese, nato nel 1929 dopo la sua scomparsa avvenuta lo scorso anno.

In esposizione fino al 30 gennaio ci sono 40 opere per raccontare un percorso creativo fondato sulla luce avvolgente, sui paesaggi intuiti tra i colori della luminosità e dalla poesia. E’ proprio questa una delle caratteristiche di Biagiotti: l’intensità lirica avvolta da una luce nebulosa e potente che soffia sui paesaggi e sui fiori abbracciadoli con pennellate delicate, ma decise. Un mondo racchiuso in una vastità visibile solo a chi ha la sensibilità di guardare oltre le pennellate. I suoi soggetti sono gli spazi aperti, le distese di fiori, le farfalle. Marcello Innocenti, amico e gallerista di Biagiotti, si legge nel catalogo, descrive così la realtà del pittore sestese “fiori, campi di ulivi, spiagge… e la farfalla, ultimo oggetto preso e simbolo forse per rimettere in causa attraverso una fantasia poetica in continuo movimento un aspetto della natura troppo spesso dimenticata dall’uomo”.

Il mondo “intimista” di Romano Biagiotti è composto da un flusso continuo, morbido, intenso, da un movimento lento e coinvolgente, poetico e immaginifico pronto a scivolare con delicatezza come nuvole nel cielo.

“La Soffitta dedica questa esposizione ad un pittore la cui intensità poetica è rilevante – spiega il responsabile dello Spazio delle arti, Francesco Mariani – un pittore di Sesto Fiorentino. E questo è un altro aspetto importante: l’attenzione che La Soffitta dedica al territorio. Siamo da sempre impegnati a promuovere le eccellenze locali del mondo dell’arte e Sesto Fiorentino in questo settore è il luogo ideale”.

All’inaugurazione della mostra “Omaggio a Romano Biagiotti” domenica 9 gennaio alle 10.30 sarà presente l’assessore alla cultura del Comune di Sesto Fiorentino Jacopo Madau.

La mostra sarà visitabile fino al 30 gennaio presso lo spazio espositivo de La Soffitta a Colonnata piazza Rapisardi 6 a Sesto Fiorentino, dal martedì al sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.