Ombrone e Castelletti: interventi preventivi con le idrovore a seguito delle piogge

FIRENZE – A seguito delle piogge di queste ultime ore, come di norma, gli operatori del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno e alcune squadre di operatori sul territorio per mezzo di idrovore hanno iniziato il pompaggio di acqua dal fosso Senice – Quadrelli a Quarrata, in provincia di Pistoia, e a Castelletti: l’impianto serve a sollevare le acque del reticolo minore nell’Ombrone. “Nel contempo, – si legge in una nota – si sta valutando l’apertura delle casse di espansione di Lavacchione e Case Carlesi, due opere che insistono sul sistema idraulico dell’Ombrone. L’apertura delle casse è effettuata secondo gli ordinari protocolli di gestione e non per una emergenza in atto”.

(Immagine di archivio)