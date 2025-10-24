Orari di apertura straordinari dei cimiteri per la Commemorazione dei Defunti

SESTO FIORENTINO – In occasione della Commemorazione dei Defunti, i cimiteri comunali osserveranno orari di apertura straordinari. Da sabato 25 ottobre a domenica 2 novembre il Cimitero Maggiore resterà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 8 alle 18. Nello stesso periodo saranno sospesi per motivi di sicurezza i lavori di posa in opera, restauro, manutenzione delle sepolture. Nei giorni 1 e 2 novembre anche dai cimiteri di Cercina e di Morello osserveranno l’orario continuato 8-18. Da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre sarà vietato l’accesso ai cimiteri a tutti i veicoli privati, anche se muniti di contrassegno invalidi. Da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre, con l’esclusione del 1 novembre, sarà attivo un servizio navetta all’interno del Cimitero Maggiore con orario 9-12 e 14,30-17.