Ordinanza per disinfestazione in seguito ai casi di Chikungunya virus

CALENZANO – Il sindaco di Calenzano ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per una disinfestazione nel territorio comunale per contrastare la diffusione della zanzara tigre (aedes albopictus) in seguito a casi importati di Chikungunya virus. La richiesta è arrivata dall’Azienda USL Toscana Centro Igiene Pubblica e Nutrizione in seguito a comunicazione che soggetti affetti da […]

CALENZANO – Il sindaco di Calenzano ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per una disinfestazione nel territorio comunale per contrastare la diffusione della zanzara tigre (aedes albopictus) in seguito a casi importati di Chikungunya virus.

La richiesta è arrivata dall’Azienda USL Toscana Centro Igiene Pubblica e Nutrizione in seguito a comunicazione che soggetti affetti da Chikungunya virus, importati da uno Stato estero, hanno soggiornato o lavorato in edifici ubicati a Calenzano.

A titolo precauzionale è necessario abbassare la densità della zanzara tigre con interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per ridurre ulteriormente la già remota possibilità di trasmissione. Saranno interessati i civici che riceveranno l’informativa del trattamento di disinfestazione, in via del Saccardo, vicolo del Betti, via Renato Fucini, via Giuseppe Giusti.

Considerato che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private, si richiede a residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, la collaborazione per l’accesso degli addetti alla disinfestazione, incaricati da Alia, alle aree esterne di loro competenza come cortili, piazzali, giardini.

Si ricordano le precauzioni da adottare durante il trattamento: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi) con teli di plastica; di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

In seguito al trattamento si raccomanda di: rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso; procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.