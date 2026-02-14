Osmannoro: intervento dei Vigili del fuoco

SESTO FIORENTINO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e dal comando di Prato, alle 13.50 sono intervenuto in viale Redi all’Osmannoro, presso il centro commerciale Ikea per la verifica di un incendio al primo piano dove si trova la parte della ristorazione. Sul posto sono state […]

SESTO FIORENTINO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e dal comando di Prato, alle 13.50 sono intervenuto in viale Redi all’Osmannoro, presso il centro commerciale Ikea per la verifica di un incendio al primo piano dove si trova la parte della ristorazione. Sul posto sono state inviate tre squadre e due autobotti. Con l’attivazione dell’allarme antincendio l’edificio è stato evacuato come da procedura interna. Successivamente i Vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche dei locali senza trovare situazione di pericolo e l’attività è aperta regolarmente.