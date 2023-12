Ottant’anni dalla battaglia di Valibona: le iniziative del 3 gennaio organizzate da Comune e Anpi

CAMPI BISENZIO – A ottant’anni di distanza dalla battaglia di Valibona, si legge in una nota, “la cittadinanza di Campi Bisenzio si prepara a commemorare gli eroi che hanno sacrificato le proprie vite nella lotta contro il fascismo: Lanciotto Ballerini, Luigi Giuseppe Ventroni, Andrey Vladimiro e gli altri valorosi compagni del gruppo d’assalto Garibaldi “Lupi Neri”. Sono ricordati con profondo rispetto per il coraggio e la determinazione dimostrati in uno dei momenti più bui della nostra storia. Il 3 gennaio 1944, un gruppo di giovani partì verso la montagna, segnando l’inizio di una resistenza che avrebbe dato la possibilità alle generazioni successive di nascere e crescere libere dalla tirannia fascista. Oggi, ancorati ai valori dell’antifascismo, della pace, della libertà e della giustizia sociale, riteniamo sia nostro dovere continuare la lotta per non dimenticare e per costruire quella società libera, antifascista e democratica per cui loro si sono sacrificati”.

Queste le iniziative organizzate congiuntamente dal Comune di Campi Bisenzio e dalla sezione Anpi Lanciotto Ballerini per il 3 gennaio: alle 9.30 deposizione di una corona alla tomba di Lanciotto Ballerini presso il cimitero comunale di Campi Bisenzio; alle 12 a Valibona, in Calvana, deposizione di una corona al cippo dei caduti. Le attività organizzate dalla sezione Anpi includono inoltre, presso la sala consiliare, alle 17 inaugurazione della mostra di giornali dall’unità d’Italia alla Repubblica, alle 17.30 gli interventi di Federica Petti (vice-sindaco del Comune di Campi Bisenzio), Jacopo Nesti (curatore del fumetto “Eroe nazionale”) e Nadia Conti (promotrice del fumetto). A seguire proiezione di un video su Lanciotto Ballerini e altri partigiani, lettura della poesia “Lanciotto Ballerini” a cura dell’autrice Carla Pieraccini alle 19 apericena al Caffè Dante al prezzo di 10 euro a persona.

Durante le iniziative delle 17 e delle 19 sarà possibile rinnovare la tessera Anpi per il 2024 e acquistare le magliette di “Rialzati Campi” il cui ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi per affrontare l’emergenza alluvione a Campi Bisenzio. “Rinnoviamo l’impegno a onorare la memoria dei nostri partigiani e delle nostre partigiane – conclude il comunicato – e a sostenere le iniziative benefiche per costruire un futuro migliore, consapevoli che la lotta per la libertà e la giustizia sociale è un impegno che deve andare avanti di generazione in generazione”.